44年懸案破解！深山無名女屍「竟是房地產女富豪」　失蹤真相曝光

▲加州糖塊山（Sugarloaf Mountain）。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

美國加州一樁44年懸案宣告正式偵破，調查人員透過先進DNA鑑識技術，終於確認一具無名女屍的身份，竟是身價高達2000萬美元的房地產投資人塞爾瑪·加斯頓（Thelma Gaston）。

80歲富婆失蹤 抓到凶手遺體成謎

塞爾瑪於1981年6月28日離奇失蹤，家門口留下一張紙條，宣稱她外出尋找走失的貓，但從此杳無音訊。

檢警調查後，以謀殺罪起訴了這位寡婦的前伴侶勞倫斯（Lawrence Remsen），指控他為了謀奪遺產殺人。據悉，塞爾瑪生前擁有的賓士車被發現停放在勞倫斯家，勞倫斯還曾企圖出售她價值100美元的房產。

《衛報》報導，羅倫斯在調查期間失蹤，隨後在試圖從德州入境墨西哥前被捕。他曾宣稱塞爾瑪自然死亡，自己則把遺體丟入海中，營造塞爾瑪仍活著的假象，並且著手處理她的遺產。

最終，勞倫斯因謀殺罪被判無期徒刑，但塞爾瑪的遺體下落卻始終成謎。

A Body Was Discovered in 1981. 45 Years Later, Police Identified Her as a Missing Millionaire https://t.co/n3X69IxNOE — People (@people) July 16, 2026

缺乏證據 深山遺骸身份不明

失蹤案同年的11月28日，民眾在河濱郡（Riverside County）糖塊山（Sugarloaf Mountain）附近撿柴火時，意外發現一具骸骨從草草掩埋的淺墓中露出。

因遺骸高度腐爛，儘管警方當年展開大規模調查，卻仍無法確認死者身分，死者長期被登記為「不明身份的謀殺案受害者」。

新技術轉機 遺骸身份終於確定

直到2024年11月，河濱郡警長法醫局獲得「失蹤與不明身分遺體補助金」（Missing and Unidentified Human Remains Grant）挹注，重新掘出遺骸送往德州法醫實驗室「Othram」接受「法醫級基因定序技術」，利用法醫遺傳譜系和牙科記錄對比身份，終於在今年5月確認死者就是塞爾瑪。

河濱郡警長法醫局表示，「這次身份確認，讓塞爾瑪女士重新擁有她的名字以及她自己的故事。」

現年83歲的勞倫斯目前仍在加州奇諾（Chino）的男子監獄服刑，去年7月曾申請假釋但被駁回，下一場假釋聽證會預定於2028年7月舉行。