護照過期他拿筆「2023變2028」　桃園白目男判刑1年2月

▲陳男的護照於2023年過期，為了順利出國，他竟將護照交由友人以原子筆改成「2028」。（AI協作圖／記者葉品辰製作，經編輯審核）

記者葉品辰／桃園報導

桃園一名陳姓男子因護照已於2023年到期，為了順利出國，竟將護照交給同行友人葉姓男子，以原子筆將護照效期截止年份從「2023」塗改成「2028」，隨後持變造護照前往桃園國際機場第二航廈辦理出境查驗。桃園地方法院審理後，依《護照條例》行使變造護照罪，判處陳男有期徒刑1年2月，緩刑2年，須繳交公庫10萬元、提供80小時義務勞務並接受3場法治教育，變造護照沒收。

判決指出，陳男明知護照已逾期，無法合法出境，仍與葉男於2024年2月29日上午出境前，在桃園機場第二航廈行李托運區附近，將自己的護照交給葉男，由葉男以原子筆將效期截止年份「2023」塗改為「2028」，完成後再交還陳男。隨後，陳男持變造後的護照前往移民署查驗櫃檯交由查驗人員檢查，當場被查獲送辦。

陳男在法院坦承持變造護照通關，但否認共同變造護照，辯稱是葉男擅自修改，自己因擔心對方威脅家人才配合。不過，另名同行證人證稱，出發前一天訂機票時，大家就已發現陳男護照過期，出國當天葉男還當場表示，只要把年份中的「3」補兩撇，看起來像「8」，就能延長效期，陳男雖一度拒絕，但仍將護照交給對方修改。

法官指出，陳男事前已知護照失效，也清楚葉男拿走護照就是要修改效期，卻仍配合交付護照，事後更持變造護照辦理出境，足認雙方具有犯意聯絡。此外，法院也指出，陳男辯稱遭脅迫並不可採，因案發地點就在戒備嚴密、執法人員眾多的桃園機場，若真遭威脅，隨時可向安檢、航空公司或移民署人員求助；更何況他在警詢及偵查時，還謊稱護照是自己年幼子女誤塗改，刻意隱瞞葉男涉案，直到法院審理才改口，辯詞難以採信。

法院審酌，護照是國家核發的重要身分及出入境文件，攸關國境安全與國家公信力，陳男僅因貪圖出境便利便配合變造護照，確有不當。不過，考量他並非實際動手塗改者，且無前科，屬初犯，因此判處有期徒刑1年2月，宣告緩刑2年，期間付保護管束，須於1年內繳交公庫10萬元、完成80小時義務勞務及3場法治教育。另實際塗改護照的葉姓男子涉嫌共同犯罪，已依職權函送檢方另行偵辦。