嗆簡舒培索資佛地魔　蔣萬安：她笑很開心但公務員心在淌血

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安16日備詢時與民進黨議員簡舒培爆發激烈口角，兩人為了索資一事吵到關麥克風仍持續對嗆，蔣一句「索資佛地魔」引發簡不滿，反嗆「如果有不法你去提告」。對此，蔣今（17日）表示，簡對於「議會索資佛地魔」很自滿、笑得開心，但市府基層公務人員心在淌血，情何以堪？很多基層公務員已經受不了，身為市府大家長必須站出來大聲為他們發聲。

針對昨日與簡舒培爆發激烈口角，蔣萬安說，一再呼籲要回歸合理索資，議會很多議員也都願意互相有問政需求，有充裕的時間把完整的資料提供，而不是藉由索資採取報復的手段。

蔣萬安直言，很多基層公務員已經受不了，也出面來說明這些事情。他身為市府大家長，當基層公務員已經被這樣的事情壓得喘不過氣來，甚至很多我們優秀的市府同仁不願意繼續待在這樣的崗位上，他必須站出來捍衛他們的權益，大聲的為他們發聲。

而針對簡舒培質疑遮陽傘計畫預算動支超過5000萬，疑似用拆分方式逃避監督？蔣萬安說，昨天已經說得很清楚，一切都依法依規進行相關議案送到議會來審查。他強調，基本設計跟細部設計本來就不一樣，所以沒有逃避議會的監督，一切依照相關的規定跟程序來辦理，所以這件事情清清楚楚，「我也不清楚為什麼議員對這件事情要一直糾結」。

▲台北市長蔣萬安出席2026第十一屆台北夏季旅展開幕記者會。（圖／記者李毓康攝）

