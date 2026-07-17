有錢藏不住！　前銀行員揭「千萬存款族」2細節：看鞋子最準

▲擁有上億日圓資產的人，穿著打扮其實呈現兩極化。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

許多人或許都曾好奇，究竟擁有上億日圓存款的富豪們，平時到底有什麼樣的外表特徵？日本一名擁有金融機構背景的理財規劃顧問飯田道子，就從自身接觸過無數客戶的經驗中，點出了這些「千萬存款族」的2大共同特徵。她直言，與其看對方穿戴了什麼名牌，不如仔細觀察物品的「狀態」。

穿著風格難辨財力 「鞋子狀態」才是露餡關鍵

飯田道子表示，擁有上億日圓資產的人，穿著打扮其實呈現兩極化，有些人喜歡簡約風，有些人則偏好華麗路線，光憑第一眼的服裝風格是很難判斷的，唯一共通點是他們大多會選擇高品質的單品。

因為服裝反映的純粹是個人喜好，真正能一眼看穿經濟狀態的關鍵其實在於「鞋子」。

飯田道子指出，如果鞋子出現皺巴巴、沾滿污垢、毫無清洗痕跡，或是鞋底嚴重磨損等狀況，甚至連鞋墊都已經劣化變質，這類人的經濟狀況絕對稱不上好。

她透露，這不僅是她個人的觀察，許多業務員也都會透過觀察客戶的鞋子，來評估對方的消費能力與購買力。

拒用「紙袋」裝雜物 舊名牌包保養程度曝真實身價

除了鞋子之外，另一個觀察重點則是「包包」。許多人在隨身物品較多時，會順手拿個紙袋來暫時裝東西，但飯田道子強調，特別是在商務場合中，提紙袋往往容易給人留下不好的印象。

真正擁有一定財富的人，除了主要的包包外，多半會準備體面的皮革包或狀態良好的牛仔布包來裝備用物品，而絕對不會隨便拿個紙袋充數。飯田道子觀察到，這些富裕人士使用的附加提袋多半也是名牌，即使是舊款，也能看出被悉心愛護、謹慎使用的痕跡。

相反地，就算一個人手拿昂貴的精品名牌包，但如果包包的狀態極差、缺乏保養，通常其經濟狀況也不太理想，這類人大多不會擁有上億日圓的資產。

飯田道子總結，俗話雖說「人要衣裝」，但想看出一個人的真實財力，與其確認對方「身上穿戴了什麼」，不如去觀察他們「穿戴物品的狀態」會來得更準確。