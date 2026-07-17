北投玩一圈！網紅實測免費機車載客　直呼「坐著就能輕鬆攻頂」

▲平台業者在北投推出機車載客服務，試辦1個月免費。（圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

北投限定免費機車載客文化體驗持續引發討論！平台業者推出服務超過兩周，網路社群討論熱烈，不少網友直呼「不塞車感覺特別快」、「和坐朋友的順風車一樣，超方便」，但也有人反映「不容易叫到車」、「常常叫不到，只好自力救濟爬坡曬太陽」，顯示民眾對這項服務躍躍欲試，但目前上線司機量能仍有限。

這股話題熱度也吸引網紅親身實測。在IG上有超過54萬粉絲的生活頻道網紅發文表，在脆上面看到現階段免費，特地找了一天來實測看看實際感受。在影片中，他實際走訪北投，整趟行程完全沒花到車錢，並表示雖然舒適度確實不如汽車，但以便利程度來說相當值得肯定，整體感覺就像東南亞常見的 GrabBike，也建議近期前往北投的民眾可以親自體驗。

另一個旅遊頻道網紅則將鏡頭帶進北投獨特的「機車載客」文化，深入介紹這項傳承超過半世紀的在地歷史。網紅表示，過去經常到北投爬山、旅遊，卻不知道當地竟然保有這項維持半個世紀的獨特機車文化，「不管是上下課、上班、泡湯，甚至平時買菜、送日用品，在地人都會仰賴這項服務，真的太酷了！」

實測過程中，網紅打開叫車 App，實際體驗免費機車載客服務。當駕駛抵達時，完善的準備也讓頻道主驚呼：「準備得太齊全了！不僅有安全帽，還貼心附上一次性衛生頭套。」前往地熱谷老街途中，面對北投著名、考驗體力的長陡坡，頻道主坐著機車輕鬆攻頂，忍不住直呼坐機車真的太輕鬆了。

一路上，熱情的駕駛更化身在地導遊，沿途介紹北投知名的本土味紅茶與炸彈蔥油餅。頻道主隨後順利造訪在地獨特的淨手礦泉湯、參觀北投溫泉博物館，並買到招牌排隊袋裝茶飲。

「花不到兩小時就玩遍北投精華景點！」這趟既省時又省力的深度旅遊體驗的影片上線後，也引發熱烈迴響，短時間內吸引近20萬次觀看數、5000個讚，也顯示機車載客服務議題在觀光與便利交通上的關注與熱度。