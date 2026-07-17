美軍連6晚轟炸！伊朗反擊中東多國　科威特急攔截空中威脅

▲美軍連續第6晚對伊朗發動軍事打擊。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國在美東17日晚間9時40分對伊朗發動最新一波大規模精準空襲，這是美軍連續第6晚對伊朗發動軍事打擊，中央司令部（CENTCOM）表示，正在進一步削弱伊朗的軍事能力，並追究伊朗近期襲擊商船的責任。鄰國卡達、巴林與科威特隨即傳出爆炸聲與警報，伊朗宣稱展開反擊。

美軍戰機軍艦出動 5萬士兵待命

半島電視台、伊朗國際等報導，美軍中央司令部稱本次行動出動戰機、無人機及海軍戰艦，動用精準武器重創伊朗數十個軍事目標，包括沿海監視站、防空陣地、軍事後勤設施及海上作戰能力相關設施。

美方強調，這次行動是依據三軍統帥指示，旨在進一步削弱伊朗的軍事能力，並要求伊朗為近期襲擊商船的行為承擔責任。目前有超過5萬名美軍部隊在中東地區部署，並保持高度警戒、具備致命打擊能力，隨時待命。

U.S. military:



"Today at 9:40 p.m. ET, U.S. Central Command (CENTCOM) completed its latest major wave of strikes against Iran.



U.S. forces, including fighter jets, aerial drones, and warships, launched precision munitions that hit dozens of Iranian military targets such as… pic.twitter.com/WsdjupHVCq — Open Source Intel (@Osint613) July 17, 2026

伊朗媒體指出，美軍襲擊伊朗南部一座機場、南部港市阿巴斯港一座火車站，以及荷姆茲海峽）附近的兩座橋樑。IRIB稱，「機場附近傳出3聲爆炸，至少一枚美國敵方飛彈擊中伊朗東南部的伊朗沙赫爾機場（Iranshahr Airport）」。

梅爾通訊社（Mehr）指出，美國鎖定攻擊阿巴斯鐵路交匯站，2名伊朗人在這起攻擊中受傷。另有消息指出，霍爾木茲甘省（Hormozgan Province）兩座橋樑遭到空襲，導致2人死亡、4人受傷。

中東多國警報拉響 攔截空中攻擊

與此同時，伊朗展開報復行動。巴林境內防空警報大作，巴林內政部緊急呼籲民眾保持冷靜並前往最近的安全地點。卡達首都杜哈也驚傳多起爆炸聲，政府已向民眾手機發送安全警報；國防部證實軍方正在攔截多起空中攻擊，包括鎖定卡達的飛彈。科威特軍方則證實，防空系統正全力攔截敵對的飛彈與無人機威脅，全國各地響起空襲警報。

伊朗反擊 鎖定美軍設施

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）指出，伊朗軍隊宣稱襲擊巴林薩基爾（Sakhir）空軍基地的美軍直升機與偵察機。

另據法斯通訊社（Fars News Agency），伊朗軍方稱已於當地17日對科威特境內美軍部署及後勤支援中心發動無人機攻擊。