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美軍連6晚轟炸！伊朗反擊中東多國　科威特急攔截空中威脅

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲美軍連續第6晚對伊朗發動軍事打擊。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國在美東17日晚間9時40分對伊朗發動最新一波大規模精準空襲，這是美軍連續第6晚對伊朗發動軍事打擊，中央司令部（CENTCOM）表示，正在進一步削弱伊朗的軍事能力，並追究伊朗近期襲擊商船的責任。鄰國卡達、巴林與科威特隨即傳出爆炸聲與警報，伊朗宣稱展開反擊。

美軍戰機軍艦出動　5萬士兵待命

半島電視台、伊朗國際等報導，美軍中央司令部稱本次行動出動戰機、無人機及海軍戰艦，動用精準武器重創伊朗數十個軍事目標，包括沿海監視站、防空陣地、軍事後勤設施及海上作戰能力相關設施。

美方強調，這次行動是依據三軍統帥指示，旨在進一步削弱伊朗的軍事能力，並要求伊朗為近期襲擊商船的行為承擔責任。目前有超過5萬名美軍部隊在中東地區部署，並保持高度警戒、具備致命打擊能力，隨時待命。

伊朗媒體指出，美軍襲擊伊朗南部一座機場、南部港市阿巴斯港一座火車站，以及荷姆茲海峽）附近的兩座橋樑。IRIB稱，「機場附近傳出3聲爆炸，至少一枚美國敵方飛彈擊中伊朗東南部的伊朗沙赫爾機場（Iranshahr Airport）」。

梅爾通訊社（Mehr）指出，美國鎖定攻擊阿巴斯鐵路交匯站，2名伊朗人在這起攻擊中受傷。另有消息指出，霍爾木茲甘省（Hormozgan Province）兩座橋樑遭到空襲，導致2人死亡、4人受傷。

中東多國警報拉響　攔截空中攻擊

與此同時，伊朗展開報復行動。巴林境內防空警報大作，巴林內政部緊急呼籲民眾保持冷靜並前往最近的安全地點。卡達首都杜哈也驚傳多起爆炸聲，政府已向民眾手機發送安全警報；國防部證實軍方正在攔截多起空中攻擊，包括鎖定卡達的飛彈。科威特軍方則證實，防空系統正全力攔截敵對的飛彈與無人機威脅，全國各地響起空襲警報。

伊朗反擊　鎖定美軍設施

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）指出，伊朗軍隊宣稱襲擊巴林薩基爾（Sakhir）空軍基地的美軍直升機與偵察機。

另據法斯通訊社（Fars News Agency），伊朗軍方稱已於當地17日對科威特境內美軍部署及後勤支援中心發動無人機攻擊。

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