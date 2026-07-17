金門消防潛水搜救訓練升級　導入水下語音通訊提升救援效率

▲金門縣消防局辦理潛水搜救組合訓練。（圖／金門縣消防局提供）

記者鄭逢時／金門報導

夏季戲水活動進入旺季，為提升水域救援能力及降低溺水事故風險，金門縣消防局第一大隊日前在金寧鄉雙鯉湖辦理潛水搜救組合訓練，首度導入水下雙向語音通訊設備，透過情境模擬演練，強化消防人員搜救技能與指揮應變能力。

消防局表示，此次訓練突破以往潛水搜救主要依靠拉繩訊號或手勢溝通的方式，改採用瑞典Interspiro Divator全罩式潛水面鏡，搭配水中聲學通訊系統，建立水面指揮所與水下搜救人員之間的即時雙向語音聯繫。潛水員不僅可自然以鼻呼吸，也能隨時回報水下狀況，讓指揮官能即時掌握現場資訊，迅速調整搜救策略，提升混濁水域搜索效率，同時增進第一線救援人員執勤安全。

本次演練模擬民眾於雙鯉湖自主進行龍舟訓練時，因船艇翻覆造成多人落水，其中一名不諳水性的落水者體力耗盡沉入水中，同行友人立即撥打119求援。消防局獲報後，迅速調派指揮車1輛、水域救援車5輛及救護車1輛前往救援，並出動職、義消共22人投入演練。

演練過程依現場環境及失蹤者可能位置，綜合運用扇形、水平、直線及Z型等4種水域搜索戰術，並透過水下通訊設備即時回傳搜索進度及環境資訊，完整驗證指揮調度、戰術部署與搜救流程，有效提升整體救援效率與成功率。

消防局第一大隊大隊長董必文表示，未來將持續精進水域救援技術與裝備，結合科技設備及實戰演練，提升整體救災能量，守護民眾生命安全。他也提醒，夏季從事游泳、獨木舟、SUP立式划槳、龍舟等水域活動時，應選擇合法且有救生人員駐守的場所，確實穿著合格救生衣；若遇溺水事件，應遵循「叫、叫、伸、拋、划」救溺五步驟，避免貿然下水施救，並立即撥打119，由專業救援人員處理，以降低意外風險。