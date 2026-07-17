請下屬吃Buffet！他沒參加「急傳1訊息」卻惹毛主管　網全看傻眼

▲主管請客，但原PO沒有去。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友發文表示，主管日前請大家吃「漢來海港」，但他因為沒有出席，所以事後便傳訊息向主管索取600元現金，不料，主管隔天見到他卻直接嘆氣，讓他十分不解，質疑對方是否太過小氣？貼文曝光後，引起討論。

沒去聚餐！他傳訊息要現金

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這名男網友在Dcard上，以「怎麼辦主管不高興了」為標題發文，提到主管日前請大家吃漢來海港，但他並未出席。他心想，如果自己有參與，主管就要多花1000多元，因此傳訊息告訴主管，他拿600元就好了。

主管忍不住嘆氣

原PO表示，他聽說主管每月會請客，認為自己拿一點回來很合理，且也算幫忙打折，不料，主管隔天見到他卻直接嘆氣。原PO解釋，自己做餐飲業，月領29K，是因為真的需要錢才會開口，他想知道這究竟是自己的錯？還是主管太小氣？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你怎麼好意思」、「太扯了你，請客是情分，不是本分」、「你缺錢可以加班多上一點啊，主管請吃飯你不去，還要要錢喔」、「人家的好意，變成要600，我真的無言」、「這真的誇張了，是不是朋友請你吃飯你不去還會跟他要600的」。雖然文章引起討論，但也有網友質疑，「不知道你是創還是認真的？如果認真的話，你的問題，沒去是你的決定，不可能跟主管再要錢」。