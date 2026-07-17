月薪7萬卻月光！他列「每月開銷」超緊繃　網見1項傻了：沒這麼慘

▲原PO自認是月光族。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友發文指出，自己30歲、月入7萬，但扣除固定開銷後所剩無幾，成了月光族。他嘆平時僅能仰賴獎金來添購衣物、買手機，無法負擔其他奢侈消費，在這樣的情況下，他還有辦法買房嗎？貼文曝光後，引起討論。

月入7萬卻成月光族

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「有人跟我一樣幾乎月光嗎？」為標題發文。原PO透露，自己是文組出身，今年30歲，月薪約7萬元，不過幾乎每個月都會花光光。他列出支出，勞健保占了4%；伙食費5%；勞退自提6%；生活用品、電信、交通、保險10%；房租、水電平均15%；所得稅、汽車定期保養等20%；公司折扣認股25%。

他憂未來還有辦法買房嗎？

原PO表示，他每個月只有15%的薪水可以用，且這還不包含娛樂、臨時開銷，所以等於沒什麼彈性，若想添購衣鞋或更換手機，只能等到領取獎金，才有閒錢可以運用。面對緊繃的財務現況，他也忍不住發出疑問，他還有辦法買房嗎？

貼文曝光後，底下不少網友表示，「25%公司折扣認股，這就快2萬了，也算是投資的一種」、「25%算是強制儲蓄了，也沒有到月光那麼慘，不過不知道公司股發展如何就是了」、「你不是月光，你有的25%是折扣認股，這要放到財務計畫裡」、「有認股算有投資或儲蓄吧？這樣還算月光嗎」、「我以為月光族的定義是基本開銷娛樂開銷就把錢花光，原來投資也算喔」。也有網友回應，「差不多吧，70K在北部確實也不算寬裕」。