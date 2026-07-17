火速約看漂亮物件　房仲「吐1句話」她超吃驚：是心理戰？

▲黃大米看到一間漂亮的物件。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名作家黃大米發文表示，她沒事就會看看房產網站，日前看到一間漂亮的物件，便打電話詢問房仲，不料卻得知該物件已經成交，讓她感到意外，沒想到現在有人不把錢拿去買股票，而是買房子。貼文曝光後，引起討論。

打電話約看房，才知物件已成交

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黃大米在臉書粉專上發文表示，她很喜歡看房，沒事就會看看房產網站。她昨天看到一間很漂亮的物件後，隨即打電話問房仲，同時心想，現在房市這麼冷，應該沒什麼人要看房子。

結果房仲了解以後，卻告訴黃大米，該物件在前一天晚上已經成交了。聞言，黃大米直呼很吃驚，原來在股市這麼熱的情況下，還是有人不把錢拿去買股票，而是買房子。

接著黃大米分享自己的心情，她本來只是抱著想看看的心態，結果一得知該物件成交後，便突然感到惆悵，突然變得很想買，果然是得不到的最想要。她最後也打趣的說，還是這是房仲的心理戰？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有時候好的物件，明明賣出了，卻還是留在網上吸引買家來問，然後推銷其他的」、「我朋友是代書，自己也買賣房子，她說最近成交、請她辦過戶的很多都是大陸人跟外國人，外國人在台購屋是因為輝達在台灣設廠的關係」、「雖然房市冷還是有買方在買房成交，證明你的眼光好，別人也喜歡這個物件」、「這些通常是話術，目的是用低價房（也可能根本就沒有的）來作廣告、吸引客戶，也可以暗示潛在客戶房市沒有想像中差，反正二手屋市場的套路很多的，跟二手車一樣」、「已經有人股市獲利了結轉去房地產了」。