資產All in「一個丟股市、一個丟房市」　她曝結果：已佛系工作

▲要把錢投入股市還是房市？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名作家黃大米近日分享，她本來想約看房，卻得知該物件前一天已經成交，因此對於有人把錢投入房市而非股市感到吃驚。網紅「廣告小妹」凡槿看到文章後，就在留言處分享關於投資的故事，認為不論是把錢投入房市，還是投入股市，都是結果論。

股市正熱，仍有人選擇買房

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃大米在臉書粉專表示，她看到一個喜歡的物件後，想約看房，沒想到房仲卻告訴她，該物件在前一天晚上已經成交了。黃大米得知後，直呼很吃驚，原來在股市這麼熱的情況下，還是有人不把錢拿去買股票，而是買房子。

▲廣告小妹分享投資故事。（圖／翻攝自Facebook／黃大米）

朋友曝投資經驗

廣告小妹就在留言處表示，曾有一個財經記者告訴她，當年一起跑財經線的記者看多了金融業大佬，就跟著把存款、收入All in股市，結果許多年後，把錢投入股市的記者還在打工，但把錢丟入房市的記者已經在佛系工作了。

因此把錢投入股市還是房市比較好？廣告小妹認為，一切都是結果論，如果要分散風險，或許兩者都可入；但若要有所取捨，她會先以改善孩子生活環境為優先，因為先享受先贏，且童年只有一次，愉悅的生活環境，也是一種投資。此外，廣告小妹也透露，自己是「都做」，主張投資股票還是房地產都可以，畢竟沒人知道未來會發生什麼事。