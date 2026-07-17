00後出生「存款有多少？」　一票給答案！網驚：看完都自卑了

▲原PO想知道大家的存款落在哪。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文指出，她已踏入職場滿半年，月薪4萬多且住在家裡。她靠著工作與定期定額，累積約21萬元積蓄。雖然她有自己的目標和計畫，但還是好奇與其他00後出生的同齡人相比，這筆存款是否偏少？貼文曝光後，引起討論。

工作半年！月薪4萬且不用付房租

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這名女網友在Dcard上，以「現在00出生的人存款都多少」為標題發文。原PO指出，她去年碩班畢業後，至今步入社會已滿半年。她透露，自己每月薪水約4萬多元，且目前無負債，平時都住在家中，所以省下房租等開銷。

資產21萬！好奇同齡人存款

原PO提到，她平時有買0050，也有買黃金，若只算薪水與投資，不計入父母資助或獎學金，資產約21萬元。她坦言，自己雖有理財規劃，但仍好奇與其他同齡人相比，這筆資產是不是算少？畢竟很多人高中、大學就開始打工了，多幾年的工作經驗，可能也會多存一點錢。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「幫朋友回答，00年，負債27萬學貸」、「01年，只有我還是扛學貸負債的人嗎」、「也是研究所畢業，去年底才開始工作，今年出國2次，現在加股票不到10萬，還有大概50萬的學貸在等我」、「02年，學貸52萬」。

也有網友表示，「2000年，股票目前約100萬+存款大概150萬，醫學中心護理師，住家裡」、「也是年底開始工作，大概80萬左右吧！我真的建議大學生或新鮮人早點培養投資觀念，時間就是最強大的複利」、「200W、工作五年，當初有乖乖定投0050的話應該更多」。這也讓網友直呼，「台灣的有錢年輕人都集中在這串了嗎」、「看完這串都自卑了」。