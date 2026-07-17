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打造青少年專屬成長基地　花蓮首座「青春基地」正式啟用

▲▼花蓮首座以青少年為核心打造的專屬活動空間正式啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮首座以青少年為核心打造的專屬活動空間正式啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府積極推動青少年福利服務，16日上午舉辦「吉安青春基地」揭牌暨開幕活動，在縣長徐榛蔚、各級民意代表、地方仕紳、學校及民間團體共同見證下，宣告花蓮首座以青少年為核心打造的專屬活動空間正式啟用，提供青少年安全、友善且充滿創意的成長場域。

▲▼花蓮首座以青少年為核心打造的專屬活動空間正式啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，縣府團隊持續推動「一鄉鎮一社福館」及多元空間活化，從花蓮市社福園區、慶豐老人館到吉安青春基地的啟用，皆以「老少共好、跨代全齡」為核心，打造更完善的社會安全網。特別感謝基層村里長、社工夥伴及民間團體的協力守護；未來縣府也會持續整合資源，優化各鄉鎮基礎建設與公共服務空間，給予全縣鄉親更安全、優質的福利環境。

社會處表示，吉安青春基地也為吉安社會福利服務中心新據點，未來將結合專業社工資源，提供脆弱家庭支持、兒少及青少年福利服務、興趣培力、才藝課程、家庭關懷、資源連結及社區預防等服務，透過方案活動與跨網絡合作，建構更完善的在地社會安全支持系統。

▲▼花蓮首座以青少年為核心打造的專屬活動空間正式啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，持續推動「一鄉鎮一社福館」，以「老少共好、跨代全齡」為核心，打造更完善的社會安全網。

基地外牆特別邀請國際知名塗鴉藝術家COLASA創作大型公共藝術，以鮮明色彩及充滿活力的街頭藝術風格，展現青春、希望與創意，使館舍成為兼具藝術美感與青年文化特色的新地標。

▲▼花蓮首座以青少年為核心打造的專屬活動空間正式啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼開幕儀式外也安排青少年成果展演及場館導覽，展現青年學習成果。

開幕活動除揭牌儀式外也安排青少年成果展演及場館導覽，展現青年學習成果，並讓社區民眾深入認識青春基地的服務內容，共同見證花蓮青少年福利服務的重要里程碑。

社會處指出，吉安青春基地未來將持續結合地方、社區及民間團體資源，提供更多元且貼近需求的服務，陪伴青少年築夢、學習、交流與成長。

▲▼花蓮首座以青少年為核心打造的專屬活動空間正式啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

吉安社會福利服務中心暨青春基地服務時間為每週一至週五上午8時30分至下午5時30分，提供社會福利諮詢、脆弱家庭支持、兒少及青少年福利服務、資源連結及多元培力活動等服務。

相關服務與合作可洽（03）854-5699。花蓮縣政府將持續秉持「以家庭為中心、以社區為基礎」的服務理念，陪伴兒少及家庭共同成長，打造更友善、更有韌性的幸福花蓮。
 

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