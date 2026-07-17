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A6站列車異常上千旅客塞滿月台　桃捷道歉曝原因：空調蓋板鬆動

▲機場捷運A6泰山貴和站今天上午發生設備異常，導致大批通勤族擠滿月台等候。（圖／翻攝自Threads／thirdlittle）

▲機場捷運A6泰山貴和站今天上午發生設備異常，導致大批通勤族擠滿月台等候。（圖／翻攝自Threads／thirdlittle）

記者沈繼昌／桃園報導

針對今（17）日上午機場捷運A6泰山貴和站發生設備異常，導致大批通勤族擠滿月台等候，引發網友熱議。桃捷公司指出，該次上行列車發現駕駛室車頂空調蓋板鬆動未緊閉，行控中心依標準作業程序處理，隨後安排旅客於月台轉乘後續列車，啟動列車調度後已恢復正常，本次事件列車延誤約9分鐘，約1000名旅客受到影響，對於受影響旅客深表歉意，該列車已安排進行詳細檢查，查明異常原因。

網友在網路平台Threads上貼出照片：「桃捷列車臨時發生故障，大家被趕下來，不禁感嘆桃捷公司是不是應該趕快來買新車及號誌系統？」網友紛紛留言，桃園市議員黃瓊慧、黃崇真紛紛質疑「桃捷公司始終不願面對車廂不足、調度的問題，強調會繼續緊盯，通勤辛苦了！」

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▲機場捷運今日上午發生設備異常，經啟動列車調度後已恢復正常運行。（資料照／桃捷公司提供）

▲機場捷運今日上午發生設備異常，經啟動列車調度後已恢復正常運行。（資料照／桃捷公司提供）

桃捷公司表示，今日上午7時54分，機場捷運A6泰山貴和站上行列車發現駕駛室車頂空調蓋板鬆動未緊閉，行控中心依標準作業程序處理，上午8時3分安排旅客於月台轉乘後續列車，隨即啟動列車調度恢復正常。本次事件列車延誤約9分鐘，約1000名旅客受到影響。

桃捷公司強調，針對本次列車設備異常事件，桃捷公司對受影響旅客深表歉意，該列車已安排於收班後進行詳細檢查，查明異常原因。

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