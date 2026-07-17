巷口驚險撞擊畫面曝！ 2人「噴飛倒地」險遭輾　警揭違規真相

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣永靖鄉九分路今（17）日上午7點發生一起驚險車禍。一輛白色休旅車與對向雙載機車在巷口猛烈碰撞，機車騎士當場連人帶車噴飛倒地，物品散落一地，警方初步排除酒駕，雙方疑因未靠右行駛釀禍，所幸機車女駕駛與男乘客僅受擦挫傷，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

▲彰化永靖鄉發生休旅車與機車雙載對撞。（圖／民眾提供）

監視器畫面曝光，事發時白色休旅車沿九分路由東往西行駛，對向一輛機車雙載迎面而來，兩車在未劃設標線的巷口發生碰撞。導致機車騎士與乘客瞬間彈飛倒地，機車橫臥路中央，車上物品四散；休旅車則在撞擊後緩慢向前滑行，停靠路邊。後方一輛黑色轎車見狀緊急減速停下，才避免二次追撞輾過，場面一度危急。

▲機車倒地，安全帽及物品散落一地。（圖／民眾提供）

員林分局指出，該路段未劃分車道標線，兩車均因未依規定靠右行駛而肇事，導致機車駕駛及乘客手腳擦挫傷，經送醫後無生命危險。警方對雙方實施酒測，均無酒精反應，排除酒駕情事。分局進一步呼籲，駕駛人於未劃分標線道路，應確實靠右行駛，違者可依《道路交通管理處罰條例》處六百元以上一千二百元以下罰鍰。

▲彰化永靖鄉發生休旅車與機車雙載對撞。（圖／民眾提供）