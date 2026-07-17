馬辦回擊馬以南：馬英九具完全行為能力　絕非金溥聰利用進行政治鬥爭

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前總統馬英九大姊馬以南16日透過律師發表三點聲明，表示已向法院聲請程序監理人，強調未來若再有人以馬英九名義或簽署文件從事各項行為，將依法追究法律責任。對此，馬英九基金會今（17日）嚴正駁斥，基金會絕對沒有任何人未經同意利用馬前總統名義，進行不必要行為或發佈訊息。至於「輔助宣告案」仍在審理，馬前總統無論在法律或事實層面都具有完全行為能力之人。基金會強調，調查前執行長蕭旭岑與王光慈，乃是馬前總統親自指示，絕非金溥聰欲利用馬進行政治鬥爭。

馬英九基金會表示，前總統馬英九的大姐馬以南昨晚透過律師發出三點聲明，稱代表馬家人立場。馬英九基金會對該聲明感到非常遺憾。馬以南女士是馬前總統家人，對馬前總統用心至深的基金會有所誤解，基金會方面將盡力溝通，盼化解誤會、讓馬家人共同支持馬前總統做的所有決定。

馬英九基金會同時也嚴正駁斥，基金會中目前絕對沒有任何人未經馬前總統本人親自同意利用其名義，進行不必要之行為或發佈訊息。

馬英九基金會指出，至於馬以南女士所稱之「輔助宣告案」，台北地方法院家事法庭仍在審理中尚未裁定，馬前總統無論在法律上或事實層面都是具有完全行為能力之人，無庸置疑。

馬英九基金會強調，調查、追究前執行長蕭旭岑與王光慈涉嫌侵占與背信之責任，乃是馬前總統親自指示貼身祕書，致電前國安會秘書長金溥聰請其協助處理，絕非金溥聰欲利用馬前總統行政治鬥爭，馬前總統本人特別針對此點澄清如上。

最後，馬英九基金會說，不論是家人或舊屬，都是為了馬前總統著想，只是方法上尚無共識。家人之間「誤會宜解不宜結」，希望這場風波盡快落幕，讓馬前總統與家人都能恢復平靜的生活，基金會也能持續正常運作，以達成其設立的初衷。