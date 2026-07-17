午後雷雨下一周　熱帶低壓「消風」無緣成颱

▲未來一周有午後雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

西南風帶來水氣，未來一周有午後雷陣雨，局部高溫則上看36度以上。另熱帶性低氣壓TD12無緣增強為「紅霞」颱風，今上午已減弱為一般低壓，下周則要觀察還有熱帶擾動發展。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周天氣受到西南風影響，將為迎風面的南部帶來水氣，有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區多雲到晴，午後大台北、各山區有局部短暫雷陣雨，也有局部大雨。

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黃恩鴻進一步說明，整體來說，下周一之前水氣較多，周日及下周一連北部也有午後雷陣雨；下周二至下周四因太平洋高壓增強，水氣減少，各地多雲到晴，不過午後中部以北、宜蘭、各山區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北、宜蘭、花蓮山區則有局部大雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，黃恩鴻指出，未來一周各地普遍約32到35度，局部高溫有36度以上，特別是大台北盆地、中南部近山區、花東地區，其中今天東南部有焚風發生的機率。

此外，黃恩鴻表示，熱帶性低氣壓TD12今天上午就已經減弱為一般低壓，短期內沒有其他熱帶系統發展，後續要等到下周再觀察，菲律賓東南方海面可能有熱帶擾動發展。