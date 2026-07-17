被指曾任情治佈建人員「還績效良好」　王定宇：我不是、我沒有

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

檔案管理局日前解密檔案，一份檔案記載，綠委王定宇就讀成大期間曾被登記為佈建人員、化名「同德」，績效良好而將津貼三千元調升到五千元。王定宇第一時間否認，而該檔案監控對象羅正方，也特別發長文替王定宇澄清。王定宇今（17日）受訪時重申「我不是、我沒有」，當時也沒有拿到所謂津貼，「哪有那麼好！當時還要做家教賺錢」王也表示，該譴責的是國民黨政權、該追究的是特務，用編撰的資料詮釋歷史是不對的。

當年被情治單位鎖定的羅正方，也發出逾3千字的長文幫王定宇澄清，羅表示，「在目前我看過『浩瀚如海』的成大第一手資料中，還真沒有看到定宇的蹤跡」、「說他是布建於學運核心之中，績效卓越的細胞，這其實跟當年的事實並不符」。

對於相關傳聞，王定宇表示，他覺得很好笑啦。這是快40年前的事，先講結論，「我不是，我也沒有」。當時他是學生活動中心總幹事團，成大工學院兩個總幹事，類似現在的學生會的前期，本來就要跟學校課外活動指導組開會、爭取經費、餐敘等等。

王定宇說明，至於當時情治單位跟那時候的政權，怎麼去把這些人員的資料、個資做怎樣的編撰與處理，19歲的他不得而知，但他不是佈建人員。而且當時的學運圈，坦白說，自己不太愛讀書、比較愛玩，不是學運圈的核心，也不參與決策。當時那些情治單位在成大佈建，事後從資料看，都是為了搜集成大學運的「老大」羅正方。

王定宇表示，昨天半夜看到羅正方學長也發了文，羅正方說他很早就被促轉會邀請去看所有的解密資料，在多達22卷有關羅正方被監控的所有資料裡面，「沒有王定宇」的名字，所以我更不可能是佈建人員，沒那個本事。

王定宇坦言，只覺得很遺憾，真正該被檢討的是當年的國民黨政權，怎麼樣用特工、特務佈建來建立白色恐怖，真正該追究的是當年的那些特務。如果今天反而用這些特務所編撰的理由來詮釋歷史，這是不對的。所以這個事情的結論很簡單：「我不是，我也沒有」。

對於羅正方昨晚寫萬字文協助澄清，王定宇表示，也很感謝這位大學長，證實他當時其實在學校活躍的是「學生活動」，不是「學生運動」這一塊。所以這個事情，真的覺得蠻荒謬、蠻好笑的。也希望轉型正義不要陷入以當時特務機關的資料來做詮釋，因為那些資料有可能造假、有可能誇大，還是要實事求是。