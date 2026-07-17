正妹控他性侵還洗澡看電視！無罪理由曝　開房僅23mins還驗無DNA

▲計程車司機約正妹到摩鐵休息23分鐘，事後被控性侵。（AI協作圖／記者陳宏瑞製作，經編輯審核）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蕭姓計程車司機透過交友軟體約出正妹小文（化名）到摩鐵開房，事後遭控涉嫌拿枕頭蓋臉強行硬上，一審遭重判3年6月，蕭男不服上訴，高雄高分院法官仔細比對後，發現兩人進出房間僅短短23分鐘，扣除停車、上樓，根本無法發生女方所控訴的「掙扎、拒口交、強上、看電視」等情形，且女方身上連一絲男性DNA都沒驗出來，認定證據不足，逆轉改判運將無罪。

判決指出，蕭姓運將在2022年10月與小文相約見面，隨後將她載往橋頭某汽車旅館「休息」，事後小文哭訴，一進房間就被蕭男用枕頭蓋臉強行性侵得逞，一審法官採信其說詞，依性侵罪重判蕭男3年6月。

蕭男喊冤上訴，強調雙方原本談好要性交易，但進房後小文突然反悔，兩人根本沒辦事，只待了不到半小時就拍拍屁股走人，絕對沒有性侵。

針對小文指控，自己奮力掙扎、被對方強壓上床、推開對講機、搶手機、拒絕口交、被強行性侵、擦拭精液、男子去洗澡還順便看電視，自己裝吐逃走等情節，高院合議庭法官調閱摩鐵監視器畫面，發現蕭男車輛駛入車庫到退房離開，總共只待了23分鐘，扣掉停好車輛、走上2樓房間，實際待在房內僅剩十幾分鐘，認為要在這短短十幾分鐘內完成上述一整套「掙扎、強暴、擦拭、洗澡、看電視、裝吐」等犯行，簡直是不可能的任務，反而與蕭男供稱「因反悔停留一下就走」的時間點完全吻合。

此外，小文聲稱男方體外射精在自己肚子上，她只用面紙稍微擦拭就穿回衣物，報警前也沒清洗，但經刑事警察局科學鑑定，不論是小文的私密處、內褲、裙子，甚至是現場面紙，卻完全驗不出精子細胞或男性的Y染色體DNA，因此不採信小文的指控，改判蕭男無罪，全案可上訴。