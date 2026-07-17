癌油案延燒卓榮泰今致歉　蔣萬安再嗆下台：人民已吃多少毒油？

▲台北市長蔣萬安出席2026第十一屆台北夏季旅展開幕記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯油脂的癌油風暴延燒，今（17日）又傳出有新的問題油批號出現，行政院長卓榮泰表示，「對於行政單位無法在第一時間查處、獲得完整資訊，感到抱歉」。對此，台北市長蔣萬安說，現在人民吃下多少量有問題批號的毒油？所以這件事情，卓榮泰院長不只是道歉，他應該要負責下台。

關於卓榮泰稍早道歉，蔣萬安說，這件事情爆發已經至今多久？結果行政院長到現在才願意道歉，而且還是全部的責任都推給業者，「這件事情，業者當然有責任，但是難道就不應該追究中央政府的責任嗎？到現在沒有一個人為這件事情負責下台」。

蔣萬安接著說，卓院長只針對一個問題批號來道歉，但現在人民吃下多少量有問題批號的毒油？所以這件事情，卓榮泰院長不只是道歉，他應該要負責下台。

另外，針對苗博雅質疑食安會議出席率低，蔣萬安說，針對重大的食安議題，他一定親自召開專案會議來掌握跟督導。這次毒油事件爆發，第一時間立刻掌握稽查，而且公布所有下游業者的名單，同時也提前擴大預防性的下架。

「我們不像中央政府蓋牌、護航、包庇，而且神隱。」蔣萬安表示，這件事情，市府定期的對外說明稽查的進度、擴大預防下架的量，讓所有的民眾清楚的掌握有知的權利，「但這件事情，賴清德總統到現在不願意召開國安會議，議員有去關心過嗎」。