台南市3人獲教育部卓越特教人員　25年深耕、退休後仍續守孩子

▲台南市崇明國中教師左敏辰、大光國小教師助理員孫梅青及大港國小教師蘇惠玲，獲選教育部115年卓越特殊教育人員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部2026年卓越特殊教育人員評選結果出爐，國中小及教保服務機構組共有36人獲獎，台南市崇明國中教師左敏辰、大光國小教師助理員孫梅青及大港國小教師蘇惠玲等3名特殊教育人員獲此殊榮，3人長年以專業與耐心陪伴特殊需求學生，從融合教育、生活自理到情緒溝通，讓孩子在日常生活中一步步建立能力，也展現台南特殊教育的深厚能量。

台南市長黃偉哲表示，3名特殊教育人員獲選教育部卓越特殊教育人員，是台南的驕傲。她們長期以愛心、專業及無私奉獻陪伴孩子，也證明台南在特殊教育領域的堅持與成果，市府將持續支持特殊教育工作，讓每名學生都能在充滿關懷與支持的環境中成長。

教育局長鄭新輝表示，3名獲獎人員在服務期間持續探索創新教學方式，並運用多年累積的經驗與智慧，協助學生克服學習及生活上的困難。每名特殊教育人員背後都有動人的故事，她們在校園中展現教育熱忱與專業能力，也激發許多特殊需求學生的潛能。

崇明國中教師左敏辰投入特殊教育工作25年，長期以發掘學生不同能力、推動適應體育及普通班與特殊教育教師合作教學為主軸，促進一般生與特殊生共同學習，並在校園中推廣融合教育理念，培養學生能夠帶著走、實際運用於生活中的能力。

左敏辰除擔任特殊教育教師外，也曾擔任心理評量人員、特殊教育教師專業研習講師及大學講師，將多年教學經驗傳承給更多教育工作者，持續推廣特殊教育及融合教育理念。

大光國小教師助理員孫梅青自101學年度起，在集中式特殊教育班服務，並於112學年度退休。她因放不下對特殊教育學生的關懷，退休後仍繼續在校園中服務，以穩定陪伴及溫暖關懷，協助身心障礙學生發展生活自理、學習參與及情緒行為調適能力。

孫梅青的工作不僅是日常生活協助，更會依學生個別化教育計畫目標，將支持策略融入課堂及生活情境，讓學生在融合教育環境中逐步建立自主學習能力，並增加與他人互動及參與社會的機會。

大港國小教師蘇惠玲自91年投入學前特殊教育領域，曾擔任集中式特殊教育班及巡迴輔導班教師，秉持從「心」出發、以「融合」為核心及由「專業」導航的理念，陪伴幼兒學習與成長。

蘇惠玲將遊戲治療、溝通表達及情緒引導等理論，結合繪本及桌遊融入教學，引導孩子提升溝通能力。她也與教保人員合作，把個別孩子的教育目標嵌入每日作息，透過環境支持及策略調整，讓學習不再只是寫在紙上的目標，而是在喝水、用餐及遊戲過程中，自然而然累積能力。

教育局表示，3名獲獎特殊教育人員的故事，是特殊教育工作者長期付出與關懷的真實縮影。她們用專業守住孩子的學習權，也用陪伴讓每名特殊需求學生被理解、被看見，未來將持續以教育的力量，點亮更多孩子的夢想。