癌油風暴民進黨不認錯　蔣萬安號召人民上街：別讓政府吃人夠夠

▲台北市長蔣萬安出席2026第十一屆台北夏季旅展開幕記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯癌油風暴延燒，民進黨發言人吳崢昨與名嘴黃揚明爭論時，脫口「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」引發熱議。對此，台北市長蔣萬安今（17日）表示，這就是傲慢、這就是不肯認錯道歉，中央政府至今無法給人民真相，還沒人負責下台，「我呼籲所有的人民站上街頭，大聲的訴求！對於食安的議題，我們絕對不要再讓現在這樣的中央政府吃人夠夠」。

針對吳崢嗆資深媒體人黃揚明「我沒有逼你吃這個毒油」，蔣萬安今上午受訪說，民進黨的發言人竟然對提出質疑的媒體人大小聲，而且說「又不是我們民進黨逼大家吃毒油」，這就是傲慢、這就是不肯認錯道歉。

蔣萬安直言，中央政府到現在為止，還是沒辦法給人民一個真相，還是沒有辦法清楚說明這整件事情的原由，甚至行政院長、衛福部長、食藥署長都不肯為這件事情下台，「我呼籲所有的民眾、所有的人民站上街頭，大聲的訴求！對於食安的議題，我們絕對不要再讓現在這樣的中央政府吃人夠夠」。

「從4月到6月，已經有多少批的問題毒油被人民吃下肚子，難道1到3月就沒有問題嗎？」蔣萬安說，除了這一次出事的中聯油脂這家公司，難道其他上游原油廠商，中央有去做全面的檢驗嗎？這樣政府慢吞吞的動作，根本就是給業者充裕的時間去串證、去滅證。

蔣萬安說，人民必須採取自救的行動，再次呼籲所有的民眾，一起站上街頭，大聲的喊出我們對於這食安議題的主要訴求，「食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台」。