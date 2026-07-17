「100%果汁」都是套路？　暗訪揭陸果汁工廠驚人內幕

▲大陸多家NFC果汁代工廠遭踢爆，標榜鮮榨果汁卻未見水果及現榨設備，引發食安爭議。（圖／翻攝自界面新聞）

文／CTWANT

大陸NFC果汁市場再爆標示爭議，山東齊魯電視台與《界面新聞》近日揭露，河南多家果汁代工廠標榜販售「100%」、「NFC非濃縮還原」等果汁產品，但生產車間內卻看不到新鮮水果及現榨設備，所謂「鮮果冷榨果汁」多半是以水及濃縮果汁調配而成，再透過包裝標示及文字設計營造鮮榨形象。目前多家涉事企業已停產整改，不過部分產品仍持續在線上平台販售，且部分外包裝標示尚未更換，引發消費者質疑。

根據報導，經前往河南多家果汁代工廠暗訪，發現部分宣稱NFC果汁的生產線沒有新鮮水果原料，也沒有鮮榨設備，產品主要以水及濃縮果汁原漿調配而成。業者坦言，低價產品根本不可能採用新鮮水果現榨，部分廠商甚至透過調整「100%」、「NFC」、「添加NFC」等文字排列方式，或刻意縮小部分字體，營造產品更接近鮮榨果汁的印象，在合法與誤導消費者之間遊走灰色地帶。

遭點名的企業包括河南愛杞棗食品有限公司、漯河市味純食品飲料有限公司等。其中，河南愛杞棗食品有限公司成立於2016年，主要從事飲料及食品生產、銷售。公開資料顯示，該公司曾遭康師傅飲品投資（中國）有限公司提告商標侵權，今年4月遭法院強制執行41.95萬元人民幣，今年6月又因未履行相關義務，被列為失信被執行人並限制高消費。

事實上，大陸央視《東方時空》今年5月底也曾揭露果汁產品標示亂象。當時點名零食品牌「好想來」販售的葡萄汁、柳橙汁及蘋果汁等系列產品，外包裝醒目標示「100%果汁」及「NFC非濃縮還原」，但配料表前兩項卻是水及濃縮果汁，與一般消費者對100%NFC果汁的認知存在落差。

事件曝光後，「好想來」母公司萬辰集團表示，產品主要因包裝標示容易造成消費者誤解，公司已先將相關商品全面下架，未來將重新設計包裝，避免再產生歧義。

除了上述案例外，北冰洋一款標示添加NFC葡萄汁的葡萄複合果汁，也曾因配料標示掀起討論。網友發現，產品雖標榜添加NFC葡萄汁，但配料顯示NFC葡萄汁含量僅0.005%，換算每盒約只有0.00625毫升，甚至不到一滴水的容量，引發不少消費者質疑「NFC」是否只是行銷噱頭。對此，北冰洋回應，產品均通過品質檢驗，標示沒有錯誤，不同產品本來就有不同配方比例。

《界面新聞》後續調查也發現，市面上不少果汁產品會同時標示「100%」、「NFC」等醒目字樣。例如味全部分產品包裝強調「含NFC果汁」，但「含」字體相當細小；另有主打「樹莓石榴NFC」的產品，外包裝大幅標示「100%NFC」，實際配料第一位卻是蘋果汁，石榴NFC果汁含量僅30%，樹莓果漿更只有2%，容易讓消費者誤以為主要成分就是石榴與樹莓。

飲料創新機構赫瑪實驗室（Halmana）創辦人張彬表示，目前果汁產品主要依循《果蔬汁類及其飲料》國家標準（GB/T 31121-2014），若產品宣稱為100%原榨或100%NFC果汁，原料應全部來自水果或水果汁，不應添加水或其他成分。

不過，張彬也指出，「NFC」本身並不是法規明定的食品名稱，而是市場廣泛使用的商業行銷概念，因此不少產品會以「添加NFC」、「含NFC果汁」等方式進行宣傳。依據現行《食品安全國家標準 預包裝食品標籤通則》，只要業者在標示上揭露相關成分及添加比例，不論是在包裝上以小字標示「添加NFC」，或於配料表註明NFC含量，都屬於現行法規允許的作法。

專家提醒，消費者選購果汁時，不應只看包裝上的「100%」或「NFC」等醒目文字，更應仔細閱讀配料表及各項成分比例，確認產品究竟是100%原榨果汁，還是僅添加少量NFC果汁，以免因包裝宣傳而產生誤解。

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