台積電Q2賺爆「法說卻變法會」　不敗教主揭原因：先修理再說

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

「台積電法說變成了法會！」有「不敗教主」之稱的財經專家陳重銘發文表示，台積電法說的結果沒有超過市場預期，認為怎麼變差了，所以先修理再說。他還提到，台積電往年的旺季都在第四季，從過去的走勢就知道了，「第3季，利多不漲，會是一個機會嗎？看看歷史是否會持續重演吧！」

陳重銘：台積電法說變成了法會

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陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」上發文表示，「台積電法說變成了法會！」主要是漲多回檔，法說的結果沒有超過市場預期，就像一個孩子以前都考100分，第3季預期會考96分，市場就覺得怎麼不是105分、變差了，因此先修理再說。

陳重銘表示，「法說指出，今年全年營收可望成長4成。上半年合計EPS達49.33元，全年破百應該沒有懸念，也就是年成長超過50%，對於台積電這種怪獸來說，是非常難得的喔！」再看到資本支出，從520億元至560億元，調升至600億至640億元，可以看出AI需求火熱，未來3年看不到烏雲。

2原因降低第3季的毛利率跟營益率

不過陳重銘也說，「加快2奈米上市，初期的生產成本較高；接著又要再加碼1000億美元投資美國，成本也比台灣高。這2個原因也就降低了第3季的毛利率跟營益率，市場當然不怎麼買單。」

陳重銘進一步指出，2奈米會隨著產生持續開出、持續降低生產成本，毛利就會上來；至於投資美國，「只能說人家拳頭大」，但在美國生產已有好處，這樣輝達、高通、蘋果等國際大廠更願意把訂單給台積電。

陳重銘認為，往後台積電的獲利還是往上衝，買台積電絕對好過買特斯拉跟SPCX。他最後提到，台積電往年的旺季都在第4季，然後隔年第一季股價登頂，「這是固定的劇本，看看過去的走勢就知道了。第3季，利多不漲，會是一個機會嗎？看看歷史是否會持續重演吧」。