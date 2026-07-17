　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

台積電Q2賺爆「法說卻變法會」　不敗教主揭原因：先修理再說

 ▲▼台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

「台積電法說變成了法會！」有「不敗教主」之稱的財經專家陳重銘發文表示，台積電法說的結果沒有超過市場預期，認為怎麼變差了，所以先修理再說。他還提到，台積電往年的旺季都在第四季，從過去的走勢就知道了，「第3季，利多不漲，會是一個機會嗎？看看歷史是否會持續重演吧！」

陳重銘：台積電法說變成了法會

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」上發文表示，「台積電法說變成了法會！」主要是漲多回檔，法說的結果沒有超過市場預期，就像一個孩子以前都考100分，第3季預期會考96分，市場就覺得怎麼不是105分、變差了，因此先修理再說。

陳重銘表示，「法說指出，今年全年營收可望成長4成。上半年合計EPS達49.33元，全年破百應該沒有懸念，也就是年成長超過50%，對於台積電這種怪獸來說，是非常難得的喔！」再看到資本支出，從520億元至560億元，調升至600億至640億元，可以看出AI需求火熱，未來3年看不到烏雲。

2原因降低第3季的毛利率跟營益率

不過陳重銘也說，「加快2奈米上市，初期的生產成本較高；接著又要再加碼1000億美元投資美國，成本也比台灣高。這2個原因也就降低了第3季的毛利率跟營益率，市場當然不怎麼買單。」

陳重銘進一步指出，2奈米會隨著產生持續開出、持續降低生產成本，毛利就會上來；至於投資美國，「只能說人家拳頭大」，但在美國生產已有好處，這樣輝達、高通、蘋果等國際大廠更願意把訂單給台積電。

陳重銘認為，往後台積電的獲利還是往上衝，買台積電絕對好過買特斯拉跟SPCX。他最後提到，台積電往年的旺季都在第4季，然後隔年第一季股價登頂，「這是固定的劇本，看看過去的走勢就知道了。第3季，利多不漲，會是一個機會嗎？看看歷史是否會持續重演吧」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風
快訊／伊朗突襲美軍特戰設施　宣稱大量美國人員死亡
快訊／黑色星期五！台股殺到見骨　逼近史上最慘
卓榮泰致歉　綠黨團：只苛責地方不合理「中央同樣責無旁貸」
台股跌2600點！台積電法說「7次變法會」　甜甜上車價曝光
快訊／6檔ETF慘跌破發行價！　創掛牌新低
快訊／首次手機限速演習「只能發簡訊、通話」　時間地區一次看
新竹棒球場調查曝！　廠商球員兼裁判、沒完工就打職棒
有錢藏不住！　前銀行員揭「千萬存款族」2細節
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

資產All in「一個丟股市、一個丟房市」　她曝結果：已佛系工作

堰塞湖仍紅色警戒！已撤離213人　花蓮縣府提醒：隨時可能潰決

火速約看漂亮物件　房仲「吐1句話」她超吃驚：是心理戰？

痛風石藏10年！台中男右手痛炸開刀　驚見整窩「BB彈+鵪鶉蛋」

夏天化妝超容易髒？日媒瘋傳「色調減法」3關鍵　用手邊舊彩妝現省幾千元

1歲童亡「雙眼闔不起來」　無照保母黑歷史曝光！遭爆收錢收爽爽

久坐危機醫師也躲不過！「嬋柔」+物理治療　受害醫能再抱小孩

快訊／島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

台積電Q2賺爆「法說卻變法會」　不敗教主揭原因：先修理再說

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

醉男搭訕被拒竟呼巴掌！低胸妹、刺青妹聯手還擊　全進了警局

快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

資產All in「一個丟股市、一個丟房市」　她曝結果：已佛系工作

堰塞湖仍紅色警戒！已撤離213人　花蓮縣府提醒：隨時可能潰決

火速約看漂亮物件　房仲「吐1句話」她超吃驚：是心理戰？

痛風石藏10年！台中男右手痛炸開刀　驚見整窩「BB彈+鵪鶉蛋」

夏天化妝超容易髒？日媒瘋傳「色調減法」3關鍵　用手邊舊彩妝現省幾千元

1歲童亡「雙眼闔不起來」　無照保母黑歷史曝光！遭爆收錢收爽爽

久坐危機醫師也躲不過！「嬋柔」+物理治療　受害醫能再抱小孩

快訊／島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

台積電Q2賺爆「法說卻變法會」　不敗教主揭原因：先修理再說

快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

10年換7任！「北方之王」柏南20日接任英國首相

一首歌就爆紅！女星驚曝罹乳癌「切除單邊乳房」　母還涉貪判無期

就怕三星、蘋果橫掃市場！摺疊手機湧現「降價潮」　狂殺破萬元

Netflix上半年華語劇排行！《逐玉》破千萬…《乩身》創台劇新高

開箱島語台中店　9大餐檯必吃、10道台中限定料理一次看

台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

胡瓜聞周麟猝逝不勝唏噓　「比菲哥還要資深的前輩」

法國士氣崩盤？　輸西班牙「無心戀棧」季軍戰恐大變陣

快訊／伊朗突襲敘利亞美軍設施　宣稱大量美國人員死亡

【我的狗呢？】傑克羅素梗玩瘋回來變馬來貘！洗完澡又去玩泥巴主人傻眼

生活熱門新聞

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

廣東學生曬入台證「國旗P成五星旗」　八炯檢舉

今午後4地雨最大！　周末雨區一圖看

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

雨衣別曬大太陽！環境部揭越穿越臭原因

台中Lalaport無聲廣場舞爆紅　網紅看傻了

台糖回應問題油！預防性下架2146公噸

島語台中店7／18開幕　霸氣海鮮美食亮相

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

大樂透「上看7億」今開獎！　4生肖財運最佳

快訊／又有熱帶低壓！估明天增強為颱風「紅霞」　最新路徑曝

玄濟宮強拆倒數！尬電師父喊「拆就拆我不在乎」

更多熱門

相關新聞

台積電法說會後股價跌！分析師看好「持續買進」

台積電法說會後股價跌！分析師看好「持續買進」

台積電昨（16日）舉行法說會，並釋出優於市場預期的展望，不僅上調全年美元營收成長預估，也將2026年資本支出大幅提高至600億至640億美元，不過，今日該盤股價跌破2400元。資深分析師蔡明翰認為，即便法說會說得再好，前一周跟後一到兩周，股價震盪都是正常的，「不用太擔心」，仍可以持續買進。

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

台股暴跌逾2000點、史上盤中第4大跌點　台積電下挫100元

台股暴跌逾2000點、史上盤中第4大跌點　台積電下挫100元

掃到台積電法說颱風尾！　聯電、世界2檔「成熟製程股」跌停

掃到台積電法說颱風尾！　聯電、世界2檔「成熟製程股」跌停

台積電獲9外資齊喊買　短期股價修正成逢低佈局機會

台積電獲9外資齊喊買　短期股價修正成逢低佈局機會

關鍵字：

台積電法說陳重銘

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

日本美女主播美到像AI　私照瘋傳

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

吳崢暴走一句話惹議　羅友志轟傲慢

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面