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投顧倒貨他拿勞動基金狂買...助賺4.3億　前勞動部官員判8年4月

▲▼ 游迺文。（圖／記者劉昌松攝）

▲游迺文以勞工血汗錢的勞動基金炒股，二審遭重判8年4月。（ETtoday資料照／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，2020年在任期間，與當時寶佳集團執行長唐楚烈等人合作，以勞動基金承接寶佳集團「倒貨」的遠百公司股票，圖利寶佳集團數億元。一審台北地院審理後，將遊迺文等人分別判刑9到8年不等刑期。案經上訴，高等法院17日二審改判遊迺文有期徒刑8年4月、唐楚烈有期徒刑8年。可上訴。

檢方起訴指出，寶佳集團旗下寶佳資產執行長唐楚烈及邱裕元，於2019年6月起，就以寶佳集團名義大量買進遠百股票，再以連續高買、相對成交等操縱方式拉抬股價，最高時曾持有遠百已發行股票12%以上。但2020年4月間，發現遠百盈餘大幅衰退，寶佳投資想要出脫集團持股。

由於當時游迺文當時想要利用寶佳集團的政經影響力，協助自己升官；再加上當時任職寶佳的邱裕元，剛好是他大學的學弟。在得知寶佳集團想要出脫持有的遠百股票，游迺文就決定利用此次機會，承接寶佳集團「倒貨」。

游迺文於2020年8月間的勞動部晨會中下達指示，要求所屬國內投資組的交易員買進遠百股票，並直接開出24.75元買進的價位。但因為交易員拒絕配合此等不合理的高價買進，游迺文不顧勞動部訂定禁止直接下單買賣股票的規定，竟直接打電話給券商主管，成功以24.75元的價格買進上百張遠百股票，佔當天總成交量的兩成。

後來遠百股價從9月間開始下挫，市場傳聞是勞動基金炒股，因此檢調單位進行調查，並於2020年10月間發動偵查作為，帶回游迺文、唐楚烈等4人，並聲請法院羈押獲准。全案於2021年2月間偵查終結，提起公訴。一審法院審以後，將游迺文重判有期徒刑9年、褫奪公權5年，唐楚烈有期徒刑8年，邱裕元有期徒刑8年、褫奪公權4年。案件上訴第二審。

高等法院二審於17日宣判，高院認定游迺文犯下《貪污治罪條例》「對主管事務圖利罪」，改判有期徒刑8年4月、褫奪公權5年。唐楚烈仍處有期徒刑8年，並沒收犯罪不法所得2,965萬0009元；邱裕元改判有期徒刑7年6月、褫奪公權4年，並沒收不法所得312萬元。另外寶佳資產公司因游迺文等人炒股行為獲利4億3737萬5749元，也需發還第三人或追繳沒收。其餘協助炒股的多名券商，則分別遭判刑2年到1年7月不等刑期，但均獲得緩刑的自新機會。

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