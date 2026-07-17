無照少年騎士欠罰款11萬！成年後找全職工作...勇敢面對月付1萬

▲新北邱姓男子成年前就欠無照駕駛等罰單共11萬餘元，一度因收入太低、沒資格被扣薪，反而激發他責任心，找到全職工作主動月付1萬元分期繳納至付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

新北1名邱姓男子成年前，被查獲6次無照騎乘機車外加2次交通違規，剛滿21歲就背負11萬餘元罰單，因逾期未繳，被移送行政執行署新北分署強制執行，欲扣押邱男在超商兼職的工資，雖低於依法須保留的每月生活費2萬1300元而作罷，卻激發邱男責任心，找到全職工作並主動出面辦理月付1萬元分期繳納。

邱男本案違規情形，分別為2023年3月16日與17日，連續2天無照騎機車，各被裁罰9000元，同年7月18日與19日，又連2天被查獲無照騎機車，因4個月前才同樣受罰、符合5年內第2次以上違規的加重要件，罰鍰加碼成各2萬4000元。

邱男置之不理，隔年2024年6月與7月，再各被查獲1次無照騎機車，均罰2萬4000元，外加1次闖紅燈罰4000元、1次騎乘普重型機車行駛人行道罰900元，現在21歲的邱男還沒滿20歲前，已累積8張交通罰單共11萬8900元。

期間邱男曾向裁罰的新北市府交通事件裁決處，分期繳納7200元就沒下文。新北分署去年（2025年）11月起，陸續受理裁決處移送對邱男的強制處分，今年（2026）2月查出邱男在超商工作、要扣押他薪資，但邱男打工所得、低於2026年新北市應保留給義務人生活費2萬1300元，只得作罷。

不料邱男日前主動到新北分署辦理分期付款，自稱前幾年不懂事，明知自己無駕照，仍向朋友借機車到處兜風玩樂，又騎家人的機車上班，收到新北分署執行命令，才曉得自己積欠那麼多罰鍰，他辭去原先的超商工作，可是日後只要工作有收入，還是會因這些罰鍰被扣薪。

邱男說已悔悟、不敢再無照騎車，現在出入多由女友騎機車接送，他目前擔任另家超商正式店員、月薪有4萬多元，決心面對問題，靠自己能力繳清罰鍰，並藉此重新取得報考駕照資格，因他還須負擔租屋等費用，請求月付1萬元分期繳納。

新北分署處理同類型其他個案，欠得比邱男多幾倍的當事人，往往請求月付3、5000元直到付清，邱男自己提出的分期方案，誠意十足，新北分署眼見少年郎已改過上進，考量他經濟狀況確實不寬裕，同意他的方案，提醒他按期繳納，也呼籲民眾遵守交通安全規則，切勿無照騎乘機車或開車，以免受罰。