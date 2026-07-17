2026台東最美星空前進蘭嶼　金曲歌王陳建年展現島嶼生活風貌

▲「2026台東最美星空」18日前進蘭嶼椰油國小，邀請民眾在純淨星空下共享音樂盛宴。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「2026台東最美星空」系列活動持續展開，18日晚間7時至9時將前進蘭嶼鄉椰油國小舉辦音樂體驗活動，邀請金曲歌王陳建年與在地團體小飛魚文化展演隊同台演出，結合音樂、文化展演及星空導覽，帶領民眾走進蘭嶼純淨夜色，在海風、歌聲與星光交織下，感受離島獨有的夏夜魅力。

台東縣政府表示，蘭嶼擁有低光害的純淨夜空、壯麗海岸景觀及深厚的達悟族文化底蘊，是欣賞星空及體驗自然人文風情的絕佳地點。今年活動特別選在椰油國小舉辦，希望讓民眾遠離城市喧囂，在遼闊星空下享受音樂，也深入感受蘭嶼豐富的文化特色。

本場活動特別邀請金曲歌王陳建年演出，其作品長年以土地、生活及人文情感為創作主軸，音樂風格溫暖真摯，與蘭嶼純樸自然的環境相互呼應；同場演出的在地團體小飛魚文化展演隊，則將透過富含達悟族文化特色的歌舞展演，展現蘭嶼傳統文化與島嶼生活風貌，讓觀眾透過音樂與表演，感受土地、人文與自然交融的魅力。

除了精彩演出，活動現場也安排專業星空導覽，帶領民眾認識夏季星座及星空神話故事，邀請大家放慢腳步，仰望滿天星斗，在蘭嶼清澈夜空下，享受一場融合音樂、文化與自然的沉浸式體驗，留下難忘的夏夜回憶。

台東縣政府觀光發展處指出，「2026台東最美星空」系列活動將持續巡迴舉行，25日將移師長濱鄉八仙洞，由在地團體海小姐及知名樂團回聲樂團接力演出，邀請全國民眾把握夏季時光，跟著音樂走訪台東各地，在最美星空下感受台東獨有的慢活魅力。