大陸日產晶片高達「15億塊」　今年全球產能佔37％

▲晶片示意圖（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

儘管受到美國科技戰的「卡脖子」，中國大陸仍持續擴張半導體產能。根據統計，大陸一天可生產超過15億塊晶片，換言之，平均每一秒鐘，就有超過1.7萬塊晶片下線。在22至40奈米主流製程，中國2026年在全球產能佔比將達到37％，2028年有望升至42％，佔據全球主導地位。

陸媒《人民日報》報導，大陸國家統計局日前發布數據顯示，今年上半年，規模以上工業企業積體電路產量成長23.1％，達到2798億塊。按半年平均計算，相當於每天生產積體電路超過15億塊。

積體電路也就是我們平時說的晶片，廣泛應用於智慧裝備、電子產品中。報導指，半年2798億塊晶片，相當於全大陸14億多人每人能分到約200塊晶片，超越全球絕大多數國家全年產量。

有機構預測，2026年中國大陸12英寸晶圓產能將成長至每月321萬片，約佔全球12英寸晶圓廠產能的三分之一；在22至40奈米主流製程節點，中國產能佔比2026年將達到37％，2028年有望升至42％，佔據全球主導地位。

報導還說，中國高端晶片的突破正在改寫產業格局。今年5月，華為提出「韜定律」，以「時間縮微」替代「幾何縮微」，讓訊號跑得更快，基於這一理論，華為在實踐中已成功設計並量產了381款晶片。

此外，前不久，世界首條8英寸二維半導體工程化示範工藝線在上海浦東全線貫通，代表二維半導體技術從實驗室邁入工程化驗證新階段。