部東醫院楊惠春主任榮獲資深典範獎　饒慶鈴親頒紅榜肯定

▲台東縣長饒慶鈴親赴衛生福利部台東醫院頒發紅榜，祝賀楊惠春主任榮獲「第十二屆優良暨資深典範醫事人員－資深典範獎」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

衛生福利部台東醫院醫事檢驗科主任楊惠春榮獲「第十二屆優良暨資深典範醫事人員－資深典範獎」，台東縣長饒慶鈴17日在衛生局長孫國平陪同下，親自前往台東醫院頒發紅榜表揚，向楊主任長年深耕醫事檢驗專業、守護地方醫療品質的卓越貢獻表達高度肯定。衛生福利部台東醫院新任院長李偉愷也到場共同分享榮耀。

饒慶鈴縣長表示，醫療品質的提升，不僅仰賴第一線醫師與護理人員，更有賴各類醫事專業人員在幕後默默付出。台東幅員遼闊、醫療資源相對有限，每一位堅守崗位的醫療人員，都是守護縣民健康的重要力量。楊惠春主任長期服務於衛生福利部台東醫院，30年來持續投入醫事檢驗工作，深耕地方醫療，此次獲頒資深典範獎，不僅是對其專業能力的肯定，也展現台東醫療團隊長期深耕偏鄉、追求卓越的精神。

衛生局長孫國平指出，楊惠春主任多年來致力於檢驗業務建置與技術提升，尤其在COVID-19疫情期間，肩負第一線PCR檢測重任，並協助建置流感重症及新型A型流感病毒核酸檢測實驗室，使衛生福利部台東醫院成為台東地區麻疹、新型流感、M痘及腸病毒等重要傳染病檢測據點，有效提升地方防疫量能。

此外，楊主任積極推動精準醫療及檢驗技術發展，取得實驗室開發檢測（LDTs）資格，並導入質譜儀（MALDI-TOF MS）檢驗技術，大幅提升感染症快速鑑定能力，讓偏鄉民眾也能享有更即時、精準的醫療檢驗服務，持續強化台東整體醫療品質。

台東縣衛生局表示，醫事檢驗人員雖然多在醫療幕後默默付出，卻是疾病診斷、防疫應變及臨床治療不可或缺的重要支柱。楊惠春主任此次榮獲資深典範獎，不僅代表個人長年專業累積與傑出表現，更象徵臺東醫療團隊在有限資源下，持續精進醫療服務品質的努力與成果。

饒慶鈴縣長強調，優質醫療來自每一位醫療工作者日復一日的奉獻與堅持，感謝所有長期投入台東醫療照護工作的夥伴。縣府將持續與衛生局及各醫療院所攜手合作，支持醫療人才培育及提升醫療服務量能，打造更完善、更具韌性的偏鄉醫療照護體系，讓縣民在地即可享有安心、便利且有溫度的醫療服務。