外籍旅客跑中國避暑？　深圳103.4萬人次已破歷年新高

▲大陸上半年外籍旅客人數達2291萬人次。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（2026）年上半年入境外國旅客達2291.4萬人次、年增20.4%，暑期以來歐洲旅客赴陸人數持續升高，其中，芬蘭旅客機票銷量年增12.4倍、希臘旅客近2倍。除深圳、北京、上海等城市外，伊寧、林芝等西北及高原地區也受青睞，外國旅客數量年增6.3倍。

《環球時報》報導，國家移民管理局數據顯示，今年上半年，入境外國人達2291.4萬人次，同比增長20.4%。暑期以來，廣東深圳入境的海外遊客數量持續攀升，其中來自歐洲的旅客較之前明顯增多。

一架由倫敦直飛深圳的ZH888航班中，近300名旅客的外籍人士佔比超過7成。據悉，深圳機場目前航線涵蓋9個歐洲國家，6月以來，經深圳機場口岸入境的歐洲旅客數量年增31.6%。

深圳邊檢總站深圳機場邊檢站執勤三隊副隊長麥小雨透露，6月以來，入境外國人數年增超過20.6%，其中以觀光休閒為主要目的的旅客占45.2%以上，人數年增超過25.7%。

截至7月15日止，深圳機場口岸今年出入境外國人達103.4萬人次，創歷年同期新高，突破百萬人次的時間較去年提前71天。大陸民航機票銷售數據顯示，6月以來，芬蘭旅客赴陸機票銷量年增12.4倍，希臘旅客則接近2倍。

深圳一座主題樂園6月下旬推出夏季潑水活動，每逢周末傍晚吸引數千人參加，暑期接待的外籍旅客數量年增超過50%，園區也增設多語言售票機及AI翻譯導覽設備，方便外國旅客使用。

除深圳外，上海、北京、成都、麗江、重慶及蘭州等地的入境旅遊訂單也同步增加。飛往伊寧及林芝的外國旅客數量年增6.3倍，前往大同、義烏、佳木斯及敦煌的外國旅客也呈倍數成長。

值得注意的是，部分外國旅客抵達深圳後，特別前往華強北商城購買噴霧風扇、降溫毛巾等避暑商品。深圳多家飯店的外籍旅客數量也明顯增加，旅遊需求也從過去以商務住宿為主，逐漸轉向品嘗在地美食及體驗當地文化。