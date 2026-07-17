高雄機車「拖一大捆鐵條」磨地噴煙　騎士氣瘋：別出來害人

▲高雄機車「屁股拖大捆鐵條」磨地噴煙，後方騎士氣瘋。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄街頭驚見離譜一幕！一名網友日前下班時目擊前方一輛機車行徑極其誇張，後方竟然拖著一大捆鐵條，整路在柏油路上摩擦，不僅冒煙還噴出火星子，更誇張的是，該名騎士腳踏板還橫放著鐵條，危險行徑讓後方騎士嚇得直呼「真的是不要出來害人好嗎？」

有網友在社群平台Threads上發文抱怨，下班回家遇到這種狀況真的有夠倒楣，本來遠看還以為前面機車屁股後面拖著的是樹枝，沒想到靠近一看，竟然是一大捆沉重的鐵條。根據監視器畫面，該捆鐵條整路隨著機車行駛不斷與柏油路劇烈摩擦，行經之處都冒出白煙。

原PO更指出，該騎士不只後方拖一捆，連腳踏板都橫放著長鐵條，長度明顯超出車身，嚴重威脅周邊騎士的安全，「整路直接在柏油路上摩擦，還一直噴火星子跟冒煙，真的是不要出來害人！」

▲高雄機車「屁股拖大捆鐵條」磨地噴煙。（圖／記者賴文萱翻攝）

貼文曝光後，引發網友熱議，紛紛留言痛批：「這根本是危險駕駛」、「好可怕，其他騎士都差點沒注意到橫放的鐵條了」。更有苦主現身表示，「他從澄清路就這樣騎了，我那時在他後面，差點被他嚇死，到三多路口才有空間繞過他」。

由於騎士載運鐵條的方式不尋常，也引發不少網友質疑鐵條的來源，「我猜是偷來的要載去賣」、「正常載貨不會這樣載，我怎麼覺得這鐵條是偷來的。」

鳳山分局表示，依據貼文影像顯示，該機車載運物品方式，若有附載物品未妥善固定、超出規定或影響行車安全等情形，恐已違反《道路交通管理處罰條例》第31條第5項規定：「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。」

鳳山分局呼籲，機車載運物品應依規定妥善固定，避免發生拖曳、散落或影響操控等情形，以維護自身及其他用路人安全，共同營造安全的交通環境。