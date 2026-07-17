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1歲男童送托2天亡！「無照保母」正面曝光　冷血稱：交給法律就好

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市15日傳出一起托育悲劇，一名年僅1歲2個月的男童送到李姓女保母家中全日托育，未料送托僅短短2天，男童卻離奇死亡。家屬質疑，男童頭部有大片瘀青、甚至一度吐血，傷況不單純，且李女態度惡劣，在殯儀館等待相驗時，與丈夫翹腳講電話、滑手機，全程一句交代都沒有，甚至當相驗結果出爐，初判死因指向人為時，李女還稱「那就交給法律處理就好。」令家屬爆氣，上網PO出兩人正面照，呼籲大家抵制惡劣無照保母。

▲▼1歲男童送托2天死亡，家屬憤怒曝光無照保母正面照。（圖／翻攝臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

▲1歲男童送托2天死亡，家屬憤怒曝光無照保母正面照。（圖／翻攝臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

據了解，男童家屬因為照顧需求而找上李姓保母，於13日將家中僅1歲2個月大的男童送托，未料15日中午就接到電話，表示孩子失去呼吸心跳，甚至送到醫院已經出現肢體僵硬，研判男童已經死亡至少5小時以上。家屬質疑，當天中午李女才傳照片表示男童剛睡著，隨後就打給生母，稱孩子沒有心跳，請生母叫救護車，但家屬趕到殯儀館時，男童的雙圓睜、跟本闔不起來，何來睡著？

家屬控訴，在殯儀館等待驗屍的7小時裡，大家都很難過地在等待相驗解剖結果，但李女夫妻坐在椅子上翹腳講電話、滑手機，一句交代也沒有；甚至當相驗結果初步指出死因是人為時，李女竟還兩手一攤，表示「那就交給法律處理就好。」令家屬怒斥「一個1歲多的小朋友，才剛要好好享受這個世界，現在卻連出殯前，連自己為什麼離開這個世界的原因都不知道，你們憑什麼會覺得法律會站在你們這邊？」

台南市社會局表示，15日獲報後立即會同警方前往李女住處，現場共有5名幼兒，其中2名為李女子女，另3名為受托幼兒，除死亡男童外，其餘2名受托幼兒已在警方協助下通知家長接回，初步檢視身體並無明顯外傷，後續將持續追蹤照顧情形，並協助有需求家庭媒合合法托育資源。

經調查，李女未取得托育人員技術士證，也未辦理居家托育服務登記，卻擅自收托三等親以外幼兒，已違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定。社會局將依法裁處6萬元罰鍰並公布姓名；若後續調查認定另涉《兒少權法》第49條不當對待兒童情事，最高可再處60萬元罰鍰，相關刑事責任則由台南地檢署持續釐清。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕兒虐，請撥打110、113。
攜（殺）子自殺警語語範例：尊重兒少生命權，愛孩子請把機會。

▼李女在相驗後稱「那就交給法律處理就好。」。（圖／翻攝臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

▲▼1歲男童送托2天死亡，家屬憤怒曝光無照保母正面照。（圖／翻攝臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

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