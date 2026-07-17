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痛斥中聯油不負責任　卓榮泰：對無法在第一時間查處感到抱歉

▲▼行政院長卓榮泰受訪。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰受訪。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

中聯癌油風暴持續延燒，今又爆出新的問題油批號，累積達第7批，相關產品共34項、320個批號。對此，行政院長卓榮泰今（17日）痛斥，中聯油脂公司是非常不負責任的企業，毫無誠信，遲延通報、隱匿事實，他要求檢調單位嚴查嚴辦，一定要給社會正面回應。卓也對於行政單位無法在第一時間查處、獲得完整資訊，感到抱歉，會繼續追查事實真相。

卓榮泰今上午到宜蘭出席仰山文教基金會「墨痕詩述－臺灣百年追尋」展覽開幕式。被問到問題油時，卓表示，中聯油脂公司是一個非常不負責任的社會企業，毫無誠信，竟然遲延通報，還隱匿事實，不提供真實的資訊，讓中央、地方各級政府沒有辦法在第一時間就做好全面的防堵，「我要求檢調單位速查速辦、嚴查嚴辦，一定要給社會一個正面的回應」。

第二，卓榮泰說，今天又發現有批號出現了問題，而這個批號竟然不在事先所知的29項的批號當中。卓表示，對於行政單位沒有辦法在第一時間查處、獲得完全真實的資訊，「這個部分我真的深感抱歉，我也會繼續的追查事實的真相，完整所有的資訊」。

第三，卓榮泰指出，在這個過程當中，行政單位沒有辦法獲得這個真實真相的資料，也沒有辦法進行有效的查處，這個行政的責任，我一定會追究。

至於被北檢列為他字案被告，是否覺得很委屈？卓榮泰說，司法的事情交給司法解決，行政的工作是要趕快給人民安心。

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