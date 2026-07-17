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為毒油拍桌嗆綠委！綠支持者酸「你會先爆血管死亡」　黃揚明發文回擊

▲黃揚明遭私訊攻擊。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲黃揚明遭私訊攻擊。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油案延燒，出任中聯油脂董事的福壽實業董事長洪堯昆與總統賴清德更在這個月曾同台出席活動。媒體人黃揚明16日則在節目質疑政府處理的又慢又怪，遭同場的綠委李坤城回應「我聽不太懂」，後續解釋更讓黃揚明氣到拍桌怒嗆「我為什麼不能拍桌，吃到毒油不能生氣喔」。未料，下節目後黃揚明再度收到綠營支持者私訊攻擊「不用拍桌，不用吃到毒油，你自己會先爆血管死亡」，這也讓他憤怒發文回擊，這就是執政黨支持者的嘴臉。

黃揚明於節目《新聞面對面》質疑中央政府處理致癌油又慢又怪。同場來賓、綠委李坤城則回應「我聽不太懂，為什麼處理的又慢又怪」？

黃揚明解釋，「洪堯昆這些人都是處理美國大宗黃豆的重要人物，我問你2014年毒油爆發的時候，任何馬政府的官員跟魏應充同台出現在同一場活動，請問你們民進黨看得下去嗎」？李坤城則質疑「時間序你要搞對啊，你說的洪堯昆有沒有跟盧秀燕同台」？

黃揚明暴怒拍桌，「什麼時間序？你再講一次，7月3日寵物展，7月1日中聯就已經爆發了，盧秀燕跟洪堯昆是2020年，你在講什麼，你們放出的那張照片是2020年啊，你們民進黨在睜眼說瞎話，我為什麼生氣，7月3日民進黨還眼睜睜看著他的總統跟涉案千萬交保的人同框，你們看得下去？你們民進黨的邏輯太好笑，12年前的食安標準拿出來，我拜託你民進黨活到12年前的民進黨，拜託你們監督一下」。

後續兩個人爭吵數分鐘，李坤城直言「好好講不要拍桌子」，這句話再度引爆黃揚明怒火，再度拍桌怒嗆「我為什麼不能拍桌，我們吃到毒油不能生氣喔」。

未料，節目結束沒多久，黃揚明貼出截圖表示，本來下了節目，怒氣就該調節完的，但剛才收到這幾個訊息，覺得還真是溫馨。

根據截圖，綠營支持者因不滿黃揚明節目拍桌私訊痛批「你不用在那裡說話大小聲啦拍桌啦，不用吃到毒油，你自己會先爆血管死亡」、「拍桌就是你這種人」。

黃揚明痛批，這就是執政黨支持者的嘴臉，下次再來，自己不只是封鎖而已，還會把你資訊全部公布。

黃揚明解釋，為什麼在節目上拍桌？因為這是蔡英文說的啊！「我相信未來政府也會有這樣的雅量。如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子」。

黃揚明也提到，當然也收到一些鼓勵的訊息，也看到有前輩把影片分享為他加油。自己只想說，自己一點也不重要，重要的是，為什麼媒體論壇，連討論食品安全的空間都越來越少、越來越小。

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