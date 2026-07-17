CIA查無證據！川普指控「中國干預美國大選」　恐再破壞雙邊關係

▲川普指控中國干預美國大選。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普16日指控中國干預美國大選，並且竊取2.2億名美國選民個資。不過，這番說法不僅與美國情報機構的調查結果大相逕庭，恐怕還會進一步破壞雙邊關係。

川普在這場25分鐘的演說中表示，他正在解密敏感資訊，內容顯示中國非法獲取2.2億美國選民資料，包括姓名、住址與其他用於投票登記的資訊，還宣稱美國情報界刻意隱瞞中國活動範圍的資訊。

《路透社》指出，川普再次發動針對選舉安全的長期攻擊，並且試圖把選舉安全作為11月期中選舉的核心政治議題。屆時，共和黨人將必須設法捍衛國會多數席次，並且面臨失去其中一個議院，甚至同時失去參眾兩院控制權的可能性。

▼2024年美國總統大選，各地投票狀況。（圖／路透）

5年前就調查過 未發現中國干預證據

2021年，美國情報界就在川普任命的國家情報總監、他現在的中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）主導下完成評估報告，明確指出「沒有任何跡象」顯示外國勢力試圖或成功改變2020年總統大選的任何技術環節，包括選民登記、選票、計票及結果。

一份CIA報告指出「計票系統難以被大規模操控，以至於影響選舉結果。」另一份文件專門調查中國針對拜登陣營的間諜活動，內容也指出，北京「目前無意秘密干預以左右選舉結果」，但中國未來可能考慮這麼做。

▼川普與習近平5月在北京會晤。（圖／路透）

才剛回穩 川普指控恐破壞美中關係

CNN也分析，川普宣稱中國干預美國大選的說法，恐怕在預計9月登場的下一場川習會之前，破壞2國本就脆弱的穩定關係。

北京長期對美國與其盟友提出的政治或選舉干預指控感到憤怒並強烈否認。中國宣稱，此類活動與中國對其他國家內政的「不干預原則」相悖，並多次抨擊華府干涉他國內政。

去年美中在關鍵戰略商品的貿易、關稅與出口管制議題發生分歧，雙邊關係急轉直下，直到去年秋天川普與習近平在南韓會晤、今年5月川普訪問北京並成為9年來首位踏上中國的美國總統，雙邊關係才恢復穩定。

在5月的川習會上，雙方大讚進入「建設性戰略穩定」的時代。川普邀請習近平9月訪美，北京也證實習近平將在秋天訪美。外界原本預期，這將成為世上2大經濟體強化關係的關鍵接觸點。

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