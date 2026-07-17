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堰塞湖逼近溢流　台鐵下午3點後「鳳林＝光復預防性停駛」

▲▼台鐵,EMU3000型,新自強號。（圖／記者李姿慧攝）

▲堰塞湖溢流威脅，台鐵下午鳳林到光復間將預警性停駛。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

受到花蓮萬里溪橋堰塞湖有溢流風險影響，台鐵公司今(17)日宣布，下午3時前全線各級列車正常行駛，3時過後將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化預防性停駛，包括鳳林=光復間停駛、對號列車南下行駛至花蓮後折返、北上行駛至光復或瑞穗站折返。

台鐵指出，今日下午3時後，因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，將視最新水情採取預防性停駛措施，後續視水情影響狀況，預計於晚間6時發布最新行車資訊。

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台鐵公司表示，因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於115年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至17日，車票起訖站位於花蓮至臺東沿線各站區間者，可辦理全額退票免收手續費。

此外，透過網路或APP退票之旅客，退票手續費將由台鐵公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因本次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。

今日下午3時後列車行駛概況：

一、 西部幹線：
(一) 對號列車：正常行駛。
(二) 非對號列車：正常行駛。

二、 東部幹線：
(一) 對號列車：
1. 南下對號列車行駛至花蓮站後折返；表定於壽豐站折返之班次則維持原行車計畫。
2. 北上對號列車行駛至光復站或瑞穗站折返（視路線容量機動調整鄰近折返站）。
3. 光復=新左營間(經南迴線)，視疏運狀況機動加開對號列車（視路線容量機動調整鄰近折返站）。
(二) 非對號列車：花蓮=鳳林間，以區間車辦理接駁。
(三) 鳳林=光復間停駛，因公路亦同時封橋，將不辦理公路接駁。

三、 南迴線：
(一) 對號列車：正常行駛。
(二) 非對號列車：正常行駛。

四、 支線：正常行駛。

五、 觀光列車：除1次行駛至台東站止，其餘正常行駛。

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