奈良鹿多到「跑到大阪」！1687隻創歷史新高　入侵住宅區

▲奈良公園的奈良鹿數量過多，恐造成影響。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

入選日本國家天然紀念物的「奈良鹿」近年頻頻出沒於奈良公園以外的地區，甚至現身住宅區，引發關注。保護團體7月16日進行調查發現，奈良鹿的數量已達到1687隻，創下新高，這也代表奈良公園的鹿群數量已達飽和狀態。為了防範鹿群持續「外溢」至市區，官方也已聯手展開圍捕驅逐作業。

奈良鹿達1687隻創歷史新高

「奈良鹿愛護會（奈良の鹿愛護会）」等單位的38名調查員16日清晨齊聚奈良公園，展開一年一度的鹿隻數量調查。調查員們一隻一隻以肉眼觀測，進行統計。這項調查自1953年起每年舉行，以掌握鹿群的活動狀態。

調查結果顯示，2026年的奈良鹿高達1687隻，不僅創下歷史新高，更是連續5年呈現增長趨勢。相較於10年前的1200隻左右，2021年起因疫情解封，遊客數量暴增，進而導致數量連年攀升，今年更比去年一口氣增加了222隻，首度突破1600隻大關。

外國遊客餵「高熱量零食」 營養太好幼鹿暴增

對於鹿隻暴增的原因，奈良鹿愛護會指出，包含外國觀光客在內的遊客過度餵食是主因之一。許多遊客會拿洋芋片、小點心等營養價值過高的零食投餵，導致鹿隻生存率大幅提高、營養狀況良好，進而增加繁衍機率，生下大量幼鹿。

奈良鹿愛護會副會長中西康博同時提醒，千萬不可以餵食鹿隻「鹿仙貝」以外的食物。

由於奈良公園內部過於擁擠，這群「奈良公園出身」的鹿隻開始向外擴散。3月甚至有鹿隻翻越生駒山出現在大阪府內，亦有許多鹿隻直接定居在奈良市內的住宅區，讓各地彷彿變成了「迷你奈良公園」。

中西康博指出，新冠疫情期間，由於遊客減少導致鹿仙貝等鹿隻的主要食物來源減少，使得母鹿之間為了食物進行競爭，部分母鹿被迫離開公園出外覓食。這些母鹿與原本就有在公園外活動的習性的公鹿們相遇，在外繁衍後代，進而定居，導致外溢問題越來越嚴重。

數量達飽和巔峰 愛護會預警：明年死亡數恐增加

針對鹿群未來的增長趨勢，奈良鹿愛護會副會長中西康博表示，「我認為奈良公園的鹿隻數量已經達到巔峰。這可以說是自然的法則，因為太過擁擠，接下來應該會進入減少的階段。」

中西康博補充，從2025年7月1日至2026年6月30日為止，奈良公園內共有198隻鹿死亡；但觀察今年4月以後的狀況，預估明年的調查中，死亡頭數可能會增加至接近300隻。

官方跨部門聯手 15人無線電小組「圍捕趕鹿」

面對日益嚴重的市區鹿隻問題，奈良縣政府、奈良市政府、警方以及愛護團體已經攜手展開「趕鹿作戰」。只要接到民眾的目擊通報，官方就會立刻出動10至15人的小組，利用無線電互相聯繫、配合，將脫隊的鹿隻引導並驅趕回奈良公園的方向。