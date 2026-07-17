英強勢將中資英國鋼鐵收歸國有　陸回應：將採有力措施

▲中英關係。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

在英國鋼鐵公司（British Steel）的所有者中國民營企業敬業集團考慮關閉高爐後，英國政府週四宣布，將英國鋼鐵收歸國有。此舉引發北京方面反彈，大陸商務部明確表示，將密切關注事件進展，支持中國企業運用法律手段維權，並將採取有力措施堅定維護中國企業利益。

英國政府將英國鋼鐵收歸國有的理由是，要保護英國的鋼鐵生產能力。倫敦方面也稱，此舉將保住大量工作職位，同時通過確保為重大建築項目和國防工業提供本土生產的鋼鐵來維護英國國家利益。

中資企業敬業集團於2020年收購了英國鋼鐵。近期，敬業集團表示考慮關閉英國鋼鐵位於英國北部斯肯索普工廠的兩座高爐，這遭到了英國方面的反對。這兩座高爐是英國僅存的可以從鐵礦石直接生產原生鋼的設施。

大陸商務部今（17）日發聲：「中方對英政府相關決定表示堅決反對和強烈不滿」。

大陸商務部接著表示，英鋼在敬業收購之前就已多年虧損。敬業收購後對英鋼注入巨額資金，使公司經營得以維繫，就業崗位得以保留。英方罔顧敬業對英經濟社會做出的重要貢獻，以國家安全之名，強行接管、進而對英鋼實施國有化，嚴重損害了敬業的正當權益，嚴重挫傷了中國企業對英投資信心。

大陸商務部強調，中方敦促英國政府遵守相關國際規則，切實履行中英投資保護協定有關義務，公平公正對待在英中資企業，充分保障其正當合法權益。中方將密切關注事件進展，支持中國企業運用法律手段維權，並將採取有力措施堅定維護中國企業利益。

敬業集團在一份聲明中，要求英國政府就其在英國鋼鐵公司的全部投資「迅速、充分且有效地」給予補償。聲明表示，自2020年初收購英國鋼鐵公司以來，已在營運和設備方面進行了「巨額投資」，「我們決心不妥協地追回全部投資」。