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蘇格登12年「甜醺三桶」獨獻台灣　獨創葡萄酒三桶工藝，釀出恰到好處的甜醺滋味

▲▼蘇格登,甜醺三桶,葡萄酒,威士忌。（圖／蘇格登提供）

▲蘇格登12年「甜醺三桶」專為台灣市場打造，以獨創葡萄酒三桶工藝，演繹甜而不膩、層次豐富的全新單一麥芽威士忌風味。（圖／DIAGEO提供，下同）

消費中心／綜合報導

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始終秉持「人生豐味，盡在此刻」品牌精神的蘇格登，今年再度為台灣市場帶來全新驚喜。由首席調酒大師Dr. Craig Wilson親自打造，全新推出「蘇格登12年單一麥芽威士忌 甜醺三桶（Triple Wine Cask）」，專為台灣市場量身打造的限定作品。靈感取自城市夜晚霓虹流轉、人們自在歡聚的愉悅氛圍，希望將這份微醺而溫暖的幸福感，化作酒杯中最迷人的風味語言。

獨獻台灣　致敬這座島嶼的品味風景

台灣一直是全球最成熟的威士忌市場之一，消費者對於風味層次與飲酒文化有著獨到品味，也讓蘇格登選擇將這款作品獨獻台灣

蘇格登以獨創葡萄酒三桶工藝，打造更貼近台灣消費者味蕾偏好的風味表現。它既能作為餐後細細品味的一杯酒，也適合在朋友相聚時自在分享；濃郁卻不厚重，甜潤而不膩口，讓酒液自然融入每一次相聚，也讓彼此的談話，在溫暖的餘韻中慢慢延續。

所謂「甜醺」，並非只是風味上的甜美，更是一種相聚時的自在氛圍。那些值得紀念的夜晚，未必轟轟烈烈，卻總會因為一杯好酒、一群重要的人，而變得更加深刻。這份細膩而溫暖的風味，也正是蘇格登想為台灣市場留下的全新印象。

▲▼蘇格登,甜醺三桶,葡萄酒,威士忌。（圖／蘇格登提供）

▲成熟果香、太妃糖甜潤與細緻辛香交織綻放，蘇格登12年「甜醺三桶」以葡萄酒三桶工藝演繹圓潤飽滿的酒體，詮釋恰到好處的甜醺滋味。

獨創葡萄酒三桶工藝　釀出細膩豐味層次

蘇格登一直以來擅長將不同桶型的特色，轉化為和諧而圓潤的風味。這一次，調酒團隊將熟成工藝推向新的層次。

酒液歷經在Pedro Ximenez與Oloroso頂級雪莉桶，以及葡萄酒復活桶熟成超過十二年，醞釀甜美底蘊後，最後再以西班牙葡萄酒桶細緻收尾。每一只酒桶都帶來不同的風味個性，既保留雪莉桶深厚甜潤的底蘊，也賦予酒體更鮮活的果香與更加細膩的層次。

看似濃郁的風味，在蘇格登一貫細膩的調和下，沒有任何一種氣息過於突出，是在甜美、果香、辛香與木質調之間取得恰到好處的平衡，讓這款作品呈現出甜而不膩、豐富卻不厚重的風格。

甜而不膩的風味演繹　每一口都是甜潤回甘

將酒液緩緩倒入杯中，成熟果乾率先映入鼻息，伴隨太妃糖與磅蛋糕般溫暖甜潤的香氣，細緻而飽滿。

入口後，多汁蔓越莓與莓果果香率先綻放，接著黑糖、焦糖的甜潤緩緩鋪陳，烘焙香料輕巧穿梭其中，讓整體風味更加立體。酒體依舊維持蘇格登標誌性的柔滑圓潤，細膩地包覆舌尖，甜而不膩，反而多了一份清爽與輕盈。

尾韻則留下橙皮的柑橘清香與細緻辛香，在口中慢慢延伸，恰到好處的甜美口感與果香，也讓人更加期待下一口所帶來的變化。

純飲與加冰　各有不同的迷人表情

除了純飲，蘇格登12年甜醺三桶也十分適合加冰品飲。

隨著冰塊慢慢融化，酒體變得更加輕盈，原本濃郁的甜潤逐漸轉化為蜂蜜蘋果的清新香氣，果香更加鮮明，也讓葡萄酒桶所帶來的細緻層次更顯通透。一款酒，隨著溫度變化展現不同風貌，也讓每一次品飲都多了一份探索的樂趣。

蘇格登12年單一麥芽威士忌「甜醺三桶（Triple Wine Cask）」 已於全台指定菸酒專賣店及各大通路正式上市，邀請威士忌愛好者親自感受葡萄酒三桶工藝帶來的甜美層次，在每一次舉杯之間，細細品味屬於此刻的人生豐味。

了解更多蘇格登12年甜醺三桶https://reurl.cc/vG3R3j

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https://pse.is/7wntvu

活動期間加入會員，再領取100元新品優惠券，探索更多蘇格登豐味魅力。

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