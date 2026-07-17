染指3女兒判663年！屏東狼父辯「手段平和」悔過　上訴二審被駁回

▲屏東狼父染指3女兒被合計判處663年9月刑期，提出上訴被高雄高分院駁回。（資料照／記者陳宏瑞攝）



記者黃資真／高雄報導

屏東一名狼父育有3名就讀小學的女兒，為了洩慾竟對自己的親生骨肉們下手，總計對大女兒犯5次強制性交、163次強制猥褻，二女兒犯1次強制猥褻，小女兒犯6次強制猥褻，屏東地院合計判處663年9月徒刑，狼父上訴請求輕判，高雄高分院日前判決駁回。

這件駭人聽聞的案件發生在屏東縣，狼父阿輝（化名）育有3名女兒，2018年至2024年同住期間，在大女兒國小5、6年級時（即2023年1月至2024年6月間），以平均每月2次，撫摸、親她的胸部、下體、陰毛等等，總計對大女兒犯5次強制性交、163次強制猥褻，二女兒、小女兒也都經歷類似遭遇，犯後還要求3個女兒都不准跟阿嬤提起。

屏東地院審酌，阿輝與3名被害人為至親的父女關係，本應恪盡父職、愛護子女，竟悖逆人倫、反於綱常，罔顧其等人格之健全發展及心靈感受，利用其等基於親情之信賴，而長期對其等為上開犯行，考量阿輝僅認對3人強制猥褻，大女兒部分，強制性交共5罪，各判處有期徒刑8年，強制猥褻罪共163次，各判處有期徒刑3年8個月；二女兒、小女兒前4次強制猥褻罪各判處有期徒刑3年8個月，最後2次因用下體磨蹭小女兒下體，加重徒刑，分別判處3年10個月、3年11個月，總計175罪、共663年9個月刑期。

阿輝不服上訴，表示每一次均未使用嚴重強制方法，手段尚屬平和，原本偵訊時否認強制性交犯行，後於原審審理時已坦承，並為了避免女兒因詰問程序遭受難堪處境，事發後也無刺探或騷擾被害人，另女兒亦表示請求從輕量刑，盼法官移送調解，使自己向女兒表示歉意，也已知悔悟，請求輕判。

高雄高分院法官認為，原判已兼顧量刑公平性與個案妥適性，並未嚴重偏離司法實務之量刑行情，亦無違反比例原則、平等原則，審酌3名女兒請求從輕量刑，阿嬤請求從重量刑意見等等，駁回上訴。全案仍可再上訴。