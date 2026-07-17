川普全國演說狂轟！　控2020年大選「中國拚命阻止我選上」

▲ 川普於美東時間16日發表全國演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普16日公開指控，美國情報機構早在2020年便掌握情資指出，「全美18個州數千萬選民的資料被中國購買、竊取或駭入」。白宮已公布數百頁解密情報文件供民眾查閱，川普聲稱，這些文件顯示中國曾「拚盡全力」阻止他贏得2020年大選。

綜合CBS等美媒，川普在全國演說中表示，「中國政府希望美國總統在下次大選中落敗，原因是他們知道我看穿了他們的把戲。」

川普在演說中還批評，現行美國選舉體系存在重大漏洞，並點名投票機器安全疑慮、非公民登記投票現象及各州資訊共享不足等問題，呼籲在2026年期中選舉前改革。

此前白宮官員透露，外洩的資料涵蓋選民姓名、住址、投票紀錄、黨派、軍人身分及電話號碼等。不過報導提到，美國多州本就允許合法購買部分公開性質的選民資料，且官員強調，川普提出的指控並未涉及選票遭竄改或投票系統被入侵等選舉舞弊行為。

事實上，美國國家情報委員會（NIC）在2020年大選後的公開評估報告中指出，中國選擇在選戰中保持中立，未積極表態支持拜登或川普。報告中雖記載一名「持少數意見」的情報官員認為中國確有意詆毀川普，但包含該名持異議官員在內的所有情報機構均認定，中國並未嘗試干預計票流程或實際投票等技術層面的選舉環節。

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