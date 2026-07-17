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北市4連霸議員李傅中武認詐助理費　一家7人起訴繳回977萬犯罪所得

▲▼台北市議員李傅中武 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市議員李傅中武承認詐領助理費並繳回犯罪所得。（資料照／記者徐文彬攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍台北市議員李傅中武，涉嫌用妻子娘家親友當人頭，詐領議員助理費，台北地檢署3月發動搜索偵辦後，李傅中武等人自白犯罪，並繳回犯罪所得977萬1081元，檢察官17日依公務員利用職務上機會詐取財物等罪嫌，將李傅中武夫妻等7人提起公訴；國民黨台北市黨部日前已徵召李傅中武女兒李傅鈺婷參選2026年底地方選舉。

李傅中武涉詐助理費案爆發後，未再參與角逐2026年市議員，國民黨台北市黨部日前改徵召李傅中武女兒李傅鈺婷參選原住民席次，而最終遭起訴的被告除李傅中武與妻子林金俐，還有林金俐的母親林陳玉秀，林金俐的姐姐林金鶯、林金鶯兒子陳昆宏，林金俐的弟弟林金生、林金生妻子周彩紅。

▲▼ 國民黨籍台北市議員李傅中武涉涉詐領助理費，兒子李傅行毅拖著行李箱替父母辦保。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲李傅中武(左起)涉詐助理費案遭約談後，與協助辦保的兒子李傅行、妻子林金俐一起離開北檢。（圖／資料照）

起訴指出，李傅中武自2010年起連任4屆的山地原住民議員，由妻子林金俐擔任辦公室執行長，綜理議員辦公室的人事及財務事宜，明知部分親友沒有在辦公室工作，卻要他們提供存摺、提款卡，用來申報為公費議員助理，累計詐得助理費576萬3274元。

除了單純人頭助理外，李傅中武的小舅子林金生確從2020年起擔任議員司機，但月薪「1萬元到1萬5000元」，卻被申報薪資2萬9000元到3萬5000元不等，林金生妻子周彩紅負責辦公室帳務、文書等工作，月領「2萬9100元或3萬9000元」，卻被申報城6萬元，總計浮報金額達400萬7807元。

檢察官高文政3月指揮台北市調查局展開搜索約談後，李傅中武等人都獲得交保，並在事後繳回詐得的助理費，檢察官請法院考量，李傅中武等人已知所悔悟、態度良好等理由，依《貪污治罪條例》鼓勵自白規定，減輕其刑，另外李傅中武友人游仁貴因查無犯罪嫌疑，處分不起訴。

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