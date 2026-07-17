男神女神齊聚鹿野高台　畢書盡、南珉貞、李晧禎接力登場

▲2026台灣國際熱氣球嘉年華第三場光雕音樂會於鹿野高台登場。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

2026台灣國際熱氣球嘉年華熱度持續延燒，16日晚間於鹿野高台舉辦第三場熱氣球光雕音樂會，吸引超過2萬5千名遊客及粉絲共襄盛舉。活動集結熱氣球光雕、無人機展演、煙火秀及精彩演唱會，並邀請韓籍人氣啦啦隊女神南珉貞、李晧禎及實力派歌手Bii畢書盡接力演出，為臺東夏夜帶來一場視覺與聽覺兼具的盛宴。

活動由熱氣球團隊以震撼噴火繞場揭開序幕，隨後由陶笛演奏家阿志帶領鹿野國小、太平國小、尚武國小及國立臺北教育大學附設實驗國民小學共65位學童組成的「鹿野夢想陶笛隊」，演奏多首悠揚樂曲，展現台東在地藝文能量。

接續登場的韓籍人氣啦啦隊女神南珉貞、李晧禎，以青春活力的舞蹈演出炒熱全場氣氛，吸引大批球迷及粉絲熱情應援，現場歡呼聲不斷。

活動重頭戲則由全球首顆吉伊卡哇造型熱氣球領軍，搭配「美國的萌獸」、「墨西哥的小男孩」等13顆國內外造型熱氣球共同展演，配合光雕、無人機群飛及煙火秀同步演出。無人機在夜空中排列出吉伊卡哇、小八貓、兔兔、古本屋、海獺師傅等超人氣角色，並結合台東知名景點意象輪番登場，在璀璨煙火映襯下，為觀眾帶來精彩震撼的夜間展演。

活動尾聲更驚喜秀出QR Code，邀請現場民眾即時參與抽獎互動，增添活動趣味。最後由情歌王子Bii畢書盡壓軸演唱，以深情且充滿爆發力的歌聲帶來多首經典歌曲，將現場氣氛推向最高點，也為本場光雕音樂會畫下完美句點。

台東縣政府表示，2026台灣國際熱氣球嘉年華將持續至8月20日（每週二公休），後續仍有5場光雕音樂會陸續登場，包括7月23日太麻里曙光園區迎曙光光雕音樂會、8月6日池上大坡池光雕音樂會，以及7月30日、8月13日及8月20日三場結合熱氣球、無人機與煙火的精彩展演，歡迎全國民眾踴躍參與。

此外，只要天候許可，活動期間每日上午5時30分至7時及下午5時至6時30分皆有熱氣球展演；每日清晨5時及下午4時開放熱氣球繫留體驗購票，下午場另推出可走入熱氣球內部的Walk-in體驗，讓遊客近距離感受熱氣球魅力。