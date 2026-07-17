Uber收購foodpanda母公司　平台：台灣營運不受影響

▲Uber宣布以148億美元收購foodpanda母公司。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

Uber宣布以148億美元（約台幣4800億元）收購foodpanda母公司「Delivery Hero」，雙方已簽署企業合併協議，最快2027年下半年完成。台灣Uber Eats表示，此案不影響Delivery Hero在台灣的營運。

路透社報導，Uber將以每股41.5歐元收購Delivery Hero，對該公司完全稀釋後的股權估值約130億歐元（約台幣4800億元、約148億美元），同時取得Delivery Hero旗下Talabat、PedidosYa等平台，進一步拓展歐洲、中東、亞洲及拉丁美洲市場，不過此筆交易仍須至少獲得50%加1股接受，並通過各國反壟斷及監管審查，預計2027年下半年完成。

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對此，台灣Uber Eats回應：「台灣不在本次交易範圍內。這項擬議中的收購案不會對Delivery Hero在台灣的營運造成任何影響。」

Uber曾於2024年以9.5億美元（約312億元台幣）收購台灣foodpanda，因2大平台結合後市占率將超過9成，遭公平會以「競爭疑慮大」駁回。Uber去年3月宣布停止併購，並支付2.5億美元（約82億元台幣）解約金給其母公司Delivery Hero。

東南亞叫車平台Grab則於今年3月宣布以6億美元（約192億元台幣）買下台灣foodpanda，交易案目前由公平會審理中，若未延長審議，結果最快7月底公布。