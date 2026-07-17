狂批美國選舉系統！　川普：比第三世界還糟

▲川普用極其強烈的措辭痛批美國的國家選舉安全。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普16日晚間在白宮東廳發表談話，用極其強烈的措辭痛批美國的國家選舉安全。他警告現有的選舉系統存在「災難性的缺陷」，甚至直言現在的選舉狀況比第三世界國家還要糟糕。

轟選舉系統漏洞百出 川普：比第三世界還糟

根據CNN報導，川普（Donald Trump）在白宮東廳的談話中表示：「美國回來了，而且表現得非常好，但我們仍有一個必須迫切解決的重大挑戰，因為沒有一個國家能在缺乏公平、誠實選舉的情況下變得偉大。」

他強調，每個美國人都該確保當他們投下選票時，選票會在系統裡被準確計算，必須確保系統的安全，讓作弊和干預不只是困難，而是根本不可能發生。

川普警告，國家選舉系統已危險地暴露在駭客攻擊、惡意利用與外國干預的風險中，程度前所未見，更宣稱這些重要資訊多年來一直被刻意掩蓋。他在整場談話中不斷用極端的言辭質疑國家選舉，甚至一度宣稱，「這比任何第三世界國家還糟——沒有哪個第三世界國家的選舉會像我們這樣。」

報導指出，自2024年重返白宮以來，川普一再且毫無根據地聲稱2020年的總統大選被「操縱」來對付他。作為候選人，川普在2016年、2020年和2024年都曾試圖對國家選舉的公平性提出質疑。

儘管他大肆批評，但在這次談話中，川普依然沒有提供任何關於2020年選舉中存在實際舞弊選票的證據。

國安部17日將舉行簡報會 承諾期中選舉前修補

針對這些選舉漏洞，川普也宣布，國土安全部部長穆林（Markwayne Mullin）將於17日舉行一場簡報會，說明該部門近期在確認電子投票系統網路漏洞方面的工作進度。

此舉正值政府團隊發布新一批關於所謂選舉漏洞的解密文件之際。儘管這些文件才剛解密，但內容主要討論的都是多年來大眾早就知道的漏洞，且全美各地的選務官員也一直試圖解決這些問題。

川普表示，政府團隊目前正在通知各州州長、參議員及國會議員，告知他們各州潛在的問題。

「看看現在的投票情況，很多州的狀況實在糟透了，我們承諾會把它修好，」川普強調，政府承諾會與各州和地方管轄區合作，協助他們在期中選舉前修補並修復這些已知的技術漏洞。