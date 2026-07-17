手機SOS警報引發虛驚　成功警迅速確認民眾平安

▲員警依據定位資訊沿台11線仔細搜尋，最後於道路旁排水溝內尋獲遺失手機。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所日前接獲民眾報案，表示收到友人手機發出的「SOS緊急求救」警報，定位顯示位於成功鎮三仙隧道附近，擔心友人可能發生交通事故或其他突發狀況，立即請求警方協助。警方獲報後不敢大意，立即啟動協尋機制，全力確認當事人安全。

新豐派出所值班巡佐許進德接獲通報後，深知SOS警報可能攸關生命安全，立即秉持「先確認人員安全」的原則，一方面派遣巡邏警力前往定位地點搜尋，另一方面同步調閱沿線監視系統及掌握相關車輛動向，希望能在最短時間內確認當事人是否平安。

就在警方積極搜尋之際，當事人自行駕車前往新豐派出所報案，表示並未發生交通事故，而是在行車途中不慎遺失智慧型手機，疑似手機掉落後誤觸SOS緊急求救功能，因此友人才收到警報通知，整起事件只是虛驚一場。

確認當事人平安無虞後，警方立即通知相關單位解除協尋，並依據當事人提供的遺失經過及手機定位資訊，由副所長郭博駿及警員巴耀宗陪同前往三仙隧道附近展開搜尋，沿著臺11線道路兩側、邊坡及排水溝仔細尋找，最後順利於道路旁排水溝內尋獲遺失手機，成功物歸原主。

失主對警方迅速確認人身安全，並在解除危機後仍熱心協助尋找遺失手機深表感謝，表示原本以為手機掉落路旁後找回機會十分渺茫，沒想到警方仍耐心陪同搜尋，最終順利尋回，讓他十分感動。

成功警察分局表示，智慧型手機SOS緊急求救功能能在危急時刻即時通知親友並尋求協助，是重要的安全防護機制；雖然偶有因誤觸而引發虛驚，但警方只要接獲相關報案，都會秉持「寧可信其有，不可輕忽」的態度，優先確認民眾生命安全。

警方也提醒，民眾可事先了解手機SOS緊急求救功能的啟動方式及通知機制，避免誤觸造成不必要的緊張；同時熟悉相關功能，也能在真正遇到緊急狀況時，及時發揮求救效益，保障自身安全。