柯文哲遭追5800萬…陳佩琪怒轟「兇殘」！台北分署：柯逾期未繳納

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨(16日)在臉書發文痛訴， 上次監察院來要2600萬，16日法務部執行署又來函要一筆新的5800萬，導致先生帳戶歸零，「民進黨主導的法院之兇殘，真不是蓋的，就是要你0元生活啦！」對此，台北分署今(17日)發出聲明回應，表示本案係義務人逾期未履行法定繳納義務，「本分署於受理後，即秉持客觀中立、依法行政之原則辦理相關行政執行程序。」

陳佩琪16日晚間在臉書發文，表示下午接獲法務部執行署來函要錢，「上次監察院是要他們2600萬，今天又要一筆新的5800萬，然後先生所有帳戶瞬間歸零，他們扣押掉了所有的帳戶了。民進黨主導的法院之兇殘，真不是蓋的，連人家說退休俸不可以扣押，他們也扣押得很爽啊，而且是全部扣押喔，就是要你0元生活啦！」

對此，法務部行政執行署台北分署今回應，針對外界關注柯文哲滯納違反政治獻金法罰鍰案，並對其銀行存款實施扣押一事，「該案係移送機關監察院因義務人逾期未履行法定繳納義務，乃依法移送本分署執行，本分署於受理後，即秉持客觀中立、依法行政之原則辦理相關行政執行程序。」

台北分署調查，柯文哲因違反政治獻金法，經監察院裁處罰鍰並沒入合計逾新台幣5800萬元，惟義務人未在法定期限內履行上述公法上金錢給付義務，監察院遂依行政執行法第11條規定，於日前檢具移送書、裁處書、送達證書等文件，移送台北分署執行。台北分署強調，受理後，隨即依行政執行法及強制執行法相關規定，調查義務人之財產，並核發執行命令扣押其銀行存款。此一執行程序與一般民眾未繳納稅捐或罰鍰案件之處理程序一致，未有不同。

台北分署表示，如若義務人對原處分內容、金額或執行程序有所不服，法律已賦予其提起行政訴訟、聲明異議等救濟途徑，義務人自得依法提起救濟。