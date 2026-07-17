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1歲男童送托2天亡！頭部有多處瘀傷　無照保母家被砸雞蛋撒冥紙

記者林東良／台南報導

台南市安南區無照李姓保母夫妻捲入1歲男童死亡疑雲，相關身分及住處遭網友肉搜，17日凌晨有群眾前往李姓保母住處外砸雞蛋、撒冥紙，台南市警三分局獲報後立即派員到場驅離，警方追查3名年約20多歲涉案人到案說明，3人表示因義憤而為，3人訊後依法送辦。

▲台南安南區無照李姓保母住處17日凌晨遭群眾砸雞蛋、撒金紙，警方到場驅離，並將3名涉案人送辦。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南安南區無照李姓保母住處17日凌晨遭群眾砸雞蛋、撒冥紙，市警三分局警方到場驅離，並將3名涉案人送辦。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南安南區無照李姓保母住處17日凌晨遭群眾砸雞蛋、撒金紙，警方到場驅離，並將3名涉案人送辦。（記者林東良翻攝，下同）

17日凌晨安南區發生民眾前往李姓保母住處外丟擲雞蛋、撒冥紙，市警三分局獲報後立即派員到場處置，迅速疏導聚集民眾、維護現場秩序，避免衍生衝突及影響社區安寧。

▲台南安南區無照李姓保母住處17日凌晨遭群眾砸雞蛋、撒金紙，警方到場驅離，並將3名涉案人送辦。（記者林東良翻攝，下同）

三分局警方指出，警方獲報後立即展開追查，查知涉嫌人係駕駛自小客車前往現場，經持續追查並結合民眾提供線索，鎖定蔡姓、鄭姓等人涉嫌重大。警方隨即線上追查涉案車輛動向，並獲民眾通報相關行蹤，立即派員前往查處，於安南區查獲蔡嫌及鄭嫌，警方依法完成相關蒐證程序；另王嫌經警方通知後，亦主動到案說明。目前蔡、鄭、王等3名20多歲涉嫌人均已到案，全案將依涉嫌恐嚇及聚眾妨害秩序等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。據了解，3人初步表示，因得知男童死亡事件，出於義憤才前往李姓保母住處表達不滿。

▲台南安南區無照李姓保母住處17日凌晨遭群眾砸雞蛋、撒金紙，警方到場驅離，並將3名涉案人送辦。（記者林東良翻攝，下同）

市警三分局副分局長林雲豪表示，民眾關心案件發展之心情可以理解，惟司法案件應回歸客觀證據及司法程序處理，切勿因一時情緒而採取違法或激烈行為，以免觸法。警方對於任何危害公共秩序及社會安寧之違法行為，均將依法嚴正查處，絕不寬貸，以維護法治及社區安全。同時呼籲民眾理性表達訴求，勿以身試法，更勿散布未經證實之訊息，共同維護社會秩序與司法公信力。

▲台南安南區無照李姓保母住處17日凌晨遭群眾砸雞蛋、撒金紙，警方到場驅離，並將3名涉案人送辦。（示意圖，記者林東良翻攝，下同）

據了解，男童家屬因有照顧需求，於13日將孩子交由李姓女子照顧，未料送托僅2天，15日便傳出死亡噩耗。家屬友人在社群平台發文，指男童身上疑有傷勢，質疑家屬接獲通知時，僅被告知孩子發燒，趕抵現場後才發現情況嚴重。

發文者表示，1名原本應受到疼愛與保護的孩子突然離世，令人難以接受，希望司法單位徹底調查事發經過，釐清相關人員責任，還給男童及家屬公道。

據了解，台南地檢署16日會同法醫完成相驗，初步發現男童頭部有多處瘀傷，但未見明顯致命外傷，確切死因仍待解剖及進一步鑑定釐清。

台南市政府社會局指出，15日接獲通報後，立即派員會同警方前往李姓女子托育地點查處。現場共有5名幼兒，其中2名為李女的子女，另3名為受托幼兒。除死亡男童外，社會局在警方協助下查明另2名受托幼兒家長聯絡方式，通知家長接回照顧，後續將持續追蹤幼兒照顧情形，並協助有需求家庭媒合合法托育資源。

社會局調查發現，李女未取得托育人員技術士證，也未辦理居家托育服務登記，卻擅自收托三等親以外幼兒，已違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定，將依法裁處6萬元罰鍰並公布姓名。

至於男童死亡原因及相關刑事責任，目前由台南地檢署偵辦；如經調查認定另有違反《兒少權法》第49條、對兒童有不正當行為，最高可處60萬元罰鍰。

社會局呼籲，未具居家托育人員資格者，不得違法收托三等親以外幼兒。家長如有托育需求，應透過居家托育服務中心媒合合格托育人員；合法托育人員除須具備法定資格並完成登記，收托環境也會由居家托育服務中心定期檢核，並透過不預告訪視，掌握幼兒實際受照顧情形。

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