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考試找代打過程全被爆！佀廣洋大學學歷恐不保　他向台北大學檢舉

▲▼佀廣洋。（圖／翻攝臉書／佀廣洋）

▲佀廣洋。（圖／翻攝臉書／佀廣洋）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋除霸凌、閃兵、簽賭等爭議外，日前更被爆在台北大學就讀期間，於考試時利用手機將考卷外傳，並找槍手代為作答，與同學對話紀錄也外流。台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，他向北大檢舉佀廣洋作弊了。佀廣洋可能會一夕只剩「新興高中」學歷。

▲四叉貓爆料藍委萬美玲之子佀廣洋就讀台北大學期間，涉嫌兩度找同學協助考試作弊。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇）

▲四叉貓爆料藍委萬美玲之子佀廣洋就讀台北大學期間，涉嫌兩度找同學協助考試作弊。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇）

根據四叉貓爆料，佀廣洋用LINE照抄作弊的課叫「台灣政治發展」，張育萌說明，這堂課是行政系開的，而且是全年課程，上下學期加起來4學分。佀廣洋是社會系，所以他是外系選修。

張育萌透露，他算了一下。北大社會系畢業要修132學分，「外系學分」最多可以採計27學分。除非佀廣洋非常認真，已經修超過27學分的外系學分，卻還是堅持要來修「台灣政治發展」。否則，「台灣政治發展」的這4學分，幾乎可以確定有列入他的畢業學分。

張育萌提出，如果北大查證作弊屬實，撤銷佀廣洋這門課的學分，就看佀廣洋當時有沒有比畢業最低門檻再多修4學分。假設他當時壓線只修132學分，現在被減四，畢業學分當然就不夠，北大學位可能直接掰掰。佀廣洋是整個學期兩次大考都作弊，2021年11月12日期中考作弊，隔年1月7日期末考又作弊。

張育萌說明，經他調查過，以最嚴謹的計算方法，這堂課期中考和期末考各佔40%，兩次考試只要零分，佀廣洋還是直接當掉。就算佀廣洋當時為求保險，有多修幾學分，北大還有秘密武器，《學位授予法》第 17 條就規定，只要「修業情形有不實或舞弊」，或是成就證明、書面報告有造假、變造、抄襲，或找別人代寫，學校授予的學位就「應予撤銷」。

對於相關學分規定，張育萌提出，不只撤銷，還要「公告註銷其已頒給之學位證書」。佀廣洋可以直接回家等通知。讓他下定決心檢舉的原因，是佀廣洋10天前道歉聲明，大家被他承認霸凌和簽賭震撼，都忘了，他當時其實提到「有人說，我大學時被二一，因母親施壓，才能順利畢業。但事實是，我一切依照學校的規定及程序辦理休學，並完成補修後才畢業」。

張育萌表示，現在對照起來，佀廣洋在「台灣政治發展」作弊，就是在他準備要畢業的2022年啊。難怪同學會覺得，休學後怎麼莫名其妙就畢業了。原來佀廣洋口中說「完成補修畢業」的同時，就是在作弊啊，就算沒有萬美玲施壓，佀廣洋也不是好好補修畢業的啊。完全是想畢業想瘋了。

張育萌指出，自己也是算日行一善，因為如果只有高中學歷，參選就不用交畢業證書。佀廣洋如果堅持要選，到時候只剩高中學歷，可以好好宣傳自己是「新興高中校友」，不用浪費時間找畢業證書。

本文作者

杜冠霖

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