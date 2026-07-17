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卓榮泰今致歉　綠黨團：只苛責地方不合理「中央同樣責無旁貸」

▲▼民進黨黨團召開輿情回應記者會，幹事長莊瑞雄、書記長范雲拿著手舉牌聲援香港獨立書店店員。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

中聯油脂的癌油風暴延燒，今（17日）又傳出有新的問題油批號出現，行政院長卓榮泰表示，「對於行政單位無法在第一時間查處、獲得完整資訊，感到抱歉」。對此，民進黨團表示，不只是第一線衛生局有責任，中央政府同樣責無旁貸，食用油全國流竄，工廠一整批生產下來不會只在一個縣市，單單苛責一個地方政府不合理，到各縣市通報、彙整，一定要在中央政府，民眾不知道有哪幾批，政府有責任把流向查清楚，這是負責任政府該有的作為。

對於卓榮泰道歉，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，態度還是一樣，食安衝擊到什麼程度、流向到哪裡，這都涉及政府監控能力，捍衛國人身體健康，這不用懷疑也不是口水可以解決，卓榮泰針對這樣的事情，代表不只是第一線衛生局有責任，中央政府同樣責無旁貸。

莊瑞雄指出，涉及到致癌的食用油全國流竄，工廠一整批生產下來不會只在一個縣市，單單苛責一個地方政府不合理，到各縣市通報、彙整，一定要在中央政府，政府本來就有指導的責任跟角色在，從來不會沒有責任。

莊瑞雄認為，卓榮泰剛開始表達遺憾、深自檢討，在野黨認為表達不夠強烈，現在又發現新的，用這個態度道歉，非常好，重點是要把食安漏洞補上，食安法如何修訂就很重要，中聯生產後，下游的福茂、福壽、泰山，哪怕今天處理掉，也不敢擔保未來會不會發生這種事。

對於相關規範，莊瑞雄指出，既然台灣採取跟歐盟國家一樣最嚴格標準，那就要遵守，台灣雖然不是零檢出國家，但標準訂出來之後就要嚴格執行，這才能保證國民健康更到位，新發現一批就要好好檢視、看如何善後。

莊瑞雄直言，工廠生產出來後，民眾不知道有哪幾批，政府有責任把流向查清楚，這是負責任政府該有的作為，對於卓榮泰態度，不只善後也表達政院的誠懇。

對於修法工作，莊瑞雄表示，接下來第三方檢驗、強制通報的制度，刑責要不要增加？賠償制度如何？國會也有一定角色，中央地方責無旁貸、國會也不能懈怠。

本文作者

杜冠霖

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